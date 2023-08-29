الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس جامعة القناة يستقبل شعلة أسبوع شباب الـ13 (صور)

جانب من مراسم استقبال
جانب من مراسم استقبال الشعلة، فيتو

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس لعام 2023 شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية الـ13 الذي تنظمه جامعة حلوان في سبتمبر المقبل وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  

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الهدف من انتقال الشعلة 

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة،  أن جامعة قناة السويس شرُفت بتنظيم أسبوع شباب الجامعات مرتين، موضحًا أن الهدف من انتقال شعلة الأسبوع هو تحفيز الطلاب على المشاركة، وخلق أجواء احتفالية داخل الجامعات. 

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جانب من مراسم استقبال الشعلة، فيتو
جانب من مراسم استقبال الشعلة، فيتو

إقامة اسبوع شباب الجامعات بجامعة حلون 

ومن جانبه اوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تستضيف فعاليات أسبوع شباب الجامعات في نسخته الثالثة عشر في الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر المقبل، وسيشهد اللقاء مشاركة 125  طالب وطالبة من الجامعة. 

جانب من مراسم استقبال الشعلة، فيتو
جانب من مراسم استقبال الشعلة، فيتو

أبرز الحضور خلال المراسم 

حضر مراسم تسليم الشعلة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، والدكتور محمد صلاح منسق الأنشطة بكلية التربية الرياضية، والطالب كريم عبد الباري رئيس اتحاد الطلاب.  

جانب من مراسم استقبال الشعلة، فيتو
جانب من مراسم استقبال الشعلة، فيتو

مسارات الشعلة 

جدير بالذكر  أن  «الشعلة»  تنتقل في ثلاثة مسارات بالجامعات المصرية التي نظمت فاعليات أسبوع شباب الجامعات من قبل ؛ تبدأ من جامعة أسيوط انتقالًا لجامعة المنيا، مرورا بعدد من الجامعات؛ حتى تصل إلى جامعة حلوان.

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