على الرغم من إعلان القائمة.. محاولات من الأهلي لاستبعاد لاعبيه من منتخب مصر.. المارد الأحمر: فيتوريا أخل بالاتفاق.. ومدير الفراعنة يكشف وجهة نظره

منتخب مصر، أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة الفراعنة لمعسكر سبتمبر المقبل والذي يتخلله مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتونس وديًا يوم 12 من الشهر ذاته.

وعلى الرغم من إعلان فيتوريا قائمة منتخب مصر، إلا أن هناك محاولات مستمرة لاستبعاد لاعبي الأهلي من مبارتي إثيوبيا بتصفيات أفريقيا، وتونس الودية على أن ينضم لاعب واحد فقط.

وأعرب مسؤلو النادي الأهلي عن صدمتهم من قرار استدعاء لاعبيه لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر المقبل، استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس.

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وقال الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامج "ملعب أون تايم" عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "الأهلي مصدوم من قرار استدعاء لاعبيه للمنتخب، وما أقوله على لسان شخص من النادي الأهلي (ناشدنا أننا نحافظ على اللاعبين من أجل السوبر الأفريقي".

وأكمل: "وجهة نظر الأهلي إن مباراة إثيوبيا تحصيل حاصل، وتونس مباراة ودية وبالتالي لا توجد أزمة في عدم ضم اللاعبين".

وأوضح شوبير: "المصدر بالأهلي قال إنه تم عرض عليهم اتفاق ودي بضم 4 لاعبين فقط هم محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني ومروان عطية، على أن يعود اللاعبين ويستمر محمد عبدالمنعم فقط، لكن تفاجئنا بوجود الأربعة لاعبين".

واستطرد شوبير: "الأهلي قال إنه يدرس كيفية التعامل مع الوضع الحالي".

وأتم: "بالنسبة للثلاثي علي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو الأهلي يحاول وديا مع منتخبات بلادهم لاستمرارهم مع الفريق".

رأي منتخب مصر

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر أن الخسارة أمام إثيوبيا سوف تجعلنا نخسر 23 نقطة، ما سيجعلنا نسقط إلى التصنيف الثاني.

وأكمل: "هناك 11 لاعبا تلقوا بطاقات صفراء ومضطرون لإشراك اللاعبين الذين لم يتلقوا إنذارات"، مواصلًا: "مباراة تونس الودية قوية ولو لم نفوز فيها سيقوم الجميع بتحميلنا المسئولية وستغضب الجماهير".

وكشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن موقف لاعبي الأهلي من المشاركة في تونس الودية من عدمه.

وأضاف فيتوريا: أنه لن يتأخر عن مصلحة النادي الأهلي وسيكون القرار الأنسب بما لا يضر مصلحة الفريقين، وسيعقد جلسة مع الجهاز الفني للفراعنة عقب مباراة أثيوبيا لدراسة من الذي سيحتاجه المنتخب من لاعبي الأهلي في اللقاء الودي أمام تونس.

وتجاهل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني طلب النادي الأهلي بإعفاء لاعبيه من معسكر الفراعنة القادم استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس وذلك نظرا الارتباط الأهلي بخوض السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وضم فيتوريا رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية لمعسكر المنتخب القادم رغم طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من المعسكر.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة الفراعنة لمعسكر سبتمبر المقبل والذي يتخلله مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتونس وديًا يوم 12 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة المنتخب كلا من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

سام مرسي

حمدي فتحي

محمود حمادة

محمد رضا بوبو

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

إبراهيم عادل

مصطفي محمد

محمد شريف

أسامه فيصل

أزمة بسبب لاعبي الأهلي الدوليين

وشهدت الساعات الماضية إحتدام أزمة لاعبي الأهلي الدوليين بعد رفض البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، طلب مسؤولي القلعة الحمراء إعفاء لاعبي الأهلي من الانضمام لمعسكر المنتخب، في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل الذي يتخلله خوض الفراعنة مباراتين أحدهما رسمية أمام إثيوبيا والثانية ودية أمام منتخب تونس.

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وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر أن فيتوريا، تمسك بانضمام لاعبي الأهلي الدوليين لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه في الرابع من سبتمبر المقبل.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

خطاب النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة المصري قبل يومين، يطلب فيه إعفاء لاعبيه الدوليين من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، بسبب إرتباط الأهلي بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر، بمدينة الطائف السعودية، وحاجته لكل لاعبيه الدوليين للمشاركة في المباراة لحسم اللقب الأفريقي.

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن احتدام الأزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي، بشأن طلب الأخير إعفاء لاعبي الأهلي الدوليين من معسكر منتخب مصر المقبل، بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية، في حين يخوض منتخب مصر مباراتين، الأولى أمام إثيوبيا يوم 8 سبتمبر وهي مباراة تحصيل حاصل، أما المباراة الثانية فهي ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

رد صادم من فيتوريا على الأهلي

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه الدرجة الثالثة، أن فيتوريا طلب أربعة لاعبين من الأهلي لمعسكر المنتخب هم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، على أن يغادر الثلاثي الشناوي ومروان عطية ومحمد هاني معسكر منتخب مصر بعد مباراة إثيوبيا، ويبقى محمد عبد المنعم، وهو القرار الذي قوبل بالرفض المطلق من قبل مسؤولي النادي الأهلي، لتندلع شرارة أزمة جديدة بين الأهلي ومسؤولي اتحاد الكرة.

الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه الدوليين

طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب المقبل بعد ضمان التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا المقبلة، ويخوض المنتخب الوطني مباراة في التصفيات أمام إثيوبيا في الثامن من الشهر المقبل ويتبعها مباراة ودية.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة يطلب فيه المساندة والدعم نظرًا لحاجة النادي الأهلي لكل عناصر الفريق قبل نهائي السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة منتصف الشهر المقبل.

وأكد الأهلي في خطابه الرسمي أنه دائمًا ما يكون بجانب المنتخب في جميع الأوقات آخرها عندما تواجد لاعبو الأهلي رفقة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا الماضية أثناء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

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