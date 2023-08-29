مصطفى حجاج: نجوم الفن يقدمون "عظمة" على مسرح مهرجان القلعة

أبدى الفنان الشعبي، مصطفي حجاج، فخره بتواجده ضمن قائمة المشاركين في مهرجان القلعة.

وقال حجاج في تصريحات خاصة لـ فيتو إن مهرجان القلعة يعد من أعظم مهرجانات العالم وأعرقها، وغنى على هذا المسرح الكثير من عمالقة الفن المصري.



وأكد حجاج أن كل النجوم المشاركين في المهرجان يقدمون "عظمة كبيرة ليس لها مثيل، والفن المصري دايمًا بخير".

أحدث أغنيات مصطفى حجاج

وكان طرح المطرب مصطفى حجاج عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عملنا قيمة"، من إنتاج "إن جي ميوزيك برودكشنز".

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ويتعاون مصطفى حجاج في أغنية "عملنا قيمة" مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن مصطفى العسال، والموزع الموسيقي أماديو.

وتقول كلمات أغنية "عملنا قيمة":

يادكتور من غير ماتبنج خيط

ياجراح من كترك لا بقيت أتوجع ولا أعيط

آه..منكو لله كلكو

ياللي كنت بحبكو

وواخدكم حبايبي

وواخدني عدوك

كانوا غاليين مابقوش

واحتجناهم مابانوش

دي وشوش وع المغشوش

باعونا ليه

انا كنت غلبان وغشيم

وتوبت والله العظيم

مادفعش فيهم مليم

دول يسووا إيه

عملنا قيمة

لابن اللئيمة

عملنا قيمة لناس لئيمة

خسارة ننطق اسمهم

عملنا سعر

للي مالهومش سعر

لو سيبت بوقي

يجيبلي حقي

القول هيحرق دمهم

هنشر غسيلهم ع المناشر

وهذيع وأقول ع المباشر

ياللي بسببكم

بطلت أحب بطلت أعاشر

أنا اشتريت بالدين

حمام طلع تعابين

نجاني دعا الوالدين

وجت جمايل

مشيتها بالإحساس

مع معدومين إحساس

أنا ف حبايبي ياناس

يختي مايل



