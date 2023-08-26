مدحت صالح لـ جمهور القلعة: بستنى من السنة للسنة عشان أجيلكم (صور)

بدأ، منذ قليل، حفل النجم مدحت صالح على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي ضمن فعاليات أولى ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31.

مدحت صالح

واستهل مدحت صالح حفله بغناء "برمي السلام"، وسط تفاعل كبير بالتحية والتصفيق من الجمهور الذي ملأ جنبات مسرح المحكى.

وقال "صالح" لجمهور المهرجان: "أغلى جمهور على قلبي.. وبستنى من السنة للسنة عشان أجيلكم".

تحية عازف البيانو عمرو سليم

وكان الجمهور على موعد مع فاصل موسيقي بصحبة عازف البيانو عمرو سليم، وبقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك قبل صعود مدحت صالح على مسرح الحفل، حيث نال تحية خاصة من جمهور مهرجان القلعة.

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وزيرة الثقافة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، قد كرموا 11 شخصية فنية وموسيقية ممن أثروا الحياة الفنية في مصر والعالم العربي وذلك في بداية حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31.



مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

جدير بالذكر أن الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل.

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تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أعلنت في وقت سابق عن الأسعار الجديدة لتذاكر حضور حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، والذى يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.



وأكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أنه سيتم بيع تذاكر مهرجان القلعة من خلال أكشاك البيع، والسعر سيكون مرتبطا بسعر دخول القلعة وهو 60 جنيها مع وجود استثناء للأطفال.

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حفلات مهرجان القلعة للموسيقى

وتضم دورة هذا العام 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال.



بالإضافة إلى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.