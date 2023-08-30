الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

دبلوماسي سابق: مصر تتحرك بكافة المحافل لحل الأزمة السودانية

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية السودانية، فيتو

كشف السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، عن دور مصر الداعم للسودان، لمواجهة الأزمة التي تمر بها.

وأكد الحفني، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر مهمة لأن الأوضاع تتداعى فى السودان، وحذرنا أكثر من مرة أن استمرار القتال وانقسام القوى الوطنية سيؤدى لعواقب وخيمة للسوادن ودول الجوار".

وأضاف: أن تفاقم هذه الأزمة لها أثر لجلب أضرار عديدة لكل دول المنطقة، وبالتالى يحتاج الأمر لتبادل وجهات النظر، ونتدارس سويا كيفية وضع نهاية لهذا القتال.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تؤكد أنه مهما كانت الخلافات فى السودان فهناك مصلحة قومية يجب أن يحرص عليها جميع السودانيين المدنى والعسكرى، ودائما ما نحذر من أن نرى تدخلات خارجية فى السودان والشعب السودانى أدرى بأمورهم ورسم خريطة للمستقبل.

Advertisements

وتابع أنه يجب أن يتم وضع نهاية لهذا الاقتتال تتسم بالاستمرار وعدم الرجعة فيها للوراء وحقن الدماء تماما، وإتاحة المساعدات التى يحتاجها الشعب السودانى، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك فى قضية السودان دون انتظار بكافة المحافل لأن القضية السودانية هى قضية مصر.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة عن التبادل التجاري بين مصر والسودان 

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتسجل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية السودانية لتصل إلى 929.2 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  12.4%.

 وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.1%.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

دور مصر الداعم للسودان مصر عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني السودان

مواد متعلقة

خبير استراتيجي: السودان مُقبل على كارثة طبيعية وإنسانية حال استمرار القتال

أبرز واردات مصر من السودان بعد وصول التبادل التجاري بين البلدين لـ1.4 مليار دولار

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

الكهرباء تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات مسبقة الدفع

أخبار مصر: انقلاب عسكري بالجابون، مصري يعوض غياب صلاح بجائزة الافضل، موت مفاجئ يدمي ملك الأردن، انفراج أزمة سوزا مع الأهلي

الموسيقيين: إيقاف عمر كمال وحمو بيكا وتغريمهما 50 ألف جنيه وإحالة البحراوي للتحقيق

بعد 20 شهرا في المحاكم، رفض الدعوي القضائية ضد فيلم Yesterday

سعر جرام الذهب، آخر تحركات المؤشر العالمي للمعدن الأصفر اليوم الأربعاء 30-8-2023

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

الضرائب تلزم المكلفين بإصدار إيصالات إلكترونية بالتسجيل في برنامج تحفيز المواطنين

Advertisements

منوعات

المزيد

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الآذان بالمساجد في مدينة نيويورك الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

المزيد

انفوجراف

شكرا على أكبر مقلب، أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العزاء في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

5 أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية