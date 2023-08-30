دبلوماسي سابق: مصر تتحرك بكافة المحافل لحل الأزمة السودانية

كشف السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، عن دور مصر الداعم للسودان، لمواجهة الأزمة التي تمر بها.

وأكد الحفني، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر مهمة لأن الأوضاع تتداعى فى السودان، وحذرنا أكثر من مرة أن استمرار القتال وانقسام القوى الوطنية سيؤدى لعواقب وخيمة للسوادن ودول الجوار".

وأضاف: أن تفاقم هذه الأزمة لها أثر لجلب أضرار عديدة لكل دول المنطقة، وبالتالى يحتاج الأمر لتبادل وجهات النظر، ونتدارس سويا كيفية وضع نهاية لهذا القتال.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تؤكد أنه مهما كانت الخلافات فى السودان فهناك مصلحة قومية يجب أن يحرص عليها جميع السودانيين المدنى والعسكرى، ودائما ما نحذر من أن نرى تدخلات خارجية فى السودان والشعب السودانى أدرى بأمورهم ورسم خريطة للمستقبل.

Advertisements

وتابع أنه يجب أن يتم وضع نهاية لهذا الاقتتال تتسم بالاستمرار وعدم الرجعة فيها للوراء وحقن الدماء تماما، وإتاحة المساعدات التى يحتاجها الشعب السودانى، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك فى قضية السودان دون انتظار بكافة المحافل لأن القضية السودانية هى قضية مصر.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة عن التبادل التجاري بين مصر والسودان

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتسجل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية السودانية لتصل إلى 929.2 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.1%.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.