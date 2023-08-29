الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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اقتصاد

أبرز واردات مصر من السودان بعد وصول التبادل التجاري بين البلدين لـ1.4 مليار دولار

التبادل التجاري،
التبادل التجاري، فيتو

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتسجل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%.

 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية السودانية لتصل إلى 929.2 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  12.4%.

 وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.1%.

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أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2022


1. حيوانات حية بقيمة 195.1 مليون دولار.
2. قطن بقيمة 139.2 مليون دولار.
3. بذور وأثمار زيتية بقيمة 125.6 مليون دولار.
4. لحوم بقيمة 22.2 مليون دولار.
5. لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 12.5 مليون دولار

 

 مجلس السيادة السوداني فى القاهرة

 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكدًا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

من جانبه؛ أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، ومعربًا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية.

 

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ارتفاع قيمة الصادرات التبادل التجارى بين مصر والسودان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية للسودان المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ثلاث

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