رجل أعمال عمره 38 سنة، ترامب يحدد نائب الرئيس الأمريكي الجديد

حدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نائبه في حال ما إذا كسب انتخابات الرئاسة القادمة في الولايات المتحدة.

وأشاد الرئيس الأمريكي السابق بمنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة 2024، فيفيك راماسوامي، قائلا إنه منفتح على أن يتولى الأخير منصب نائب الرئيس.



وكشف ترامب عن رأيه في "نائب الرئيس راماسوامي"، ووصفه الرئيس السابق بأنه "شاب مليء بالموهبة"، مضيفا: "أنه شخص ذكي جدا جدا جدا. لديه طاقة جيدة، واعتقد أنه سيكون جيدا جدا" في منصب نائب الرئيس.

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نصيحة لرجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية

وفي السياق، وجه ترامب نصيحة إلى رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية البالغ من العمر 38 عاما، قائلا: "لقد بدأ في الظهور قليلا.. لقد أصبح مثيرا للجدل بعض الشيء.. يجب أن أقول له: كن حذرا بعض الشيء.. بعض الأشياء عليك الاحتفاظ بها لنفسك.. أليس كذلك؟".

وعلى مدار ستة أشهر، تحول راماسوامي من مرشح غير معروف إلى حد كبير في استطلاعات الرأي بنسبة 1٪ إلى مرشح جدي يتلقى هجمات من المتنافسين من الحزب الجمهوري، بما في ذلك من نائب الرئيس السابق بينس والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي.

ولا يختلف راماسوامي إلى حد كبير مع ترامب بشأن معظم القضايا السياسية مثل إلغاء وزارة التعليم وشن ضربات عسكرية ضد المكسيك. كما اقترح أفكارا مميزة مثل رفع سن التصويت إلى 25 عاما.



موعد بدء المحاكمة الفيدرالية

من جانب آخر، ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشدة بالموعد الذي حدد لبدء محاكمته الفيدرالية في واشنطن بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

وقد وصف دونالد ترامب القرار بأنه "تدخل إنتخابي" في معركة 2024.

وأشار الرئيس السابق على شبكته "تروث سوشل" إلى أن القاضية المعنية تانيا شاتكن "تكره ترامب"، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن.



تهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020

فيما أعلنت القاضية تانيا شاتكن أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، ستبدأ في 4 مارس 2024.

وأكدت القاضية تشاتكن أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرة أن المدة طويلة جدا.



اقتراح المدعي الخاص جاك سميث

وقد حددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل 2026.

ومن المقرر أن تبدأ أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأمريكي في ذروة الموسم الانتخابي، قبل سنتين من الموعد الذي كان الدفاع قد طلبه، علما بأن الرابع من مارس 2024 يقع عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.

ويواجه ترامب (77 عاما) اتهامات جنائية في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا، غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخصوصا إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.