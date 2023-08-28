الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تحديد موعد محاكمة ترامب على جرائم انتخابات 2020

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

حددت قاضية اتحادية، اليوم الاثنين،  موعد بدء المحاكمة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 التي انتهت بخسارتها في محاولة فاشلة للبقاء في السلطة وتم تحديد الرابع من مارس 2024، لبدء المحاكمة. 

 

محاكمة ترامب على جريمة اقتحام الكابيتول

وقالت القاضية تانيا تشوتكان: "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية".

 

ويواجه ترامب أربع اتهامات متعلقة بمزاعمه بشأن سرقة الانتخابات، والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، لكنه نفى جميع التهم.

 

Advertisements

وكانت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هبطت الخميس الماضي، في مطار أتلانتا، ثم توجه موكب له، نحو "سجن فولتون" لتسليم نفسه، في واقعة تاريخية.

صورة ترامب الجنائية، فيتو

سجن فولتون

وأظهرت لقطات هبوط طائرة ترامب في مطار أتلانتا، ثم ركوبه سيارة سوداء، اتجهت مع موكب نحو سجن فولتون الشهير، لتسليم نفسه.
وأعلنت السلطات الأمريكية رسميًّا توقيف الرئيس السابق، دونالد ترامب، في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

 

وأوقِف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمعة الماضية، فترة وجيزة "نحو 25 دقيقة" في سجن في أتلانتا، وفقا لوثيقة صادرة عن مكتب الشريف.

 

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية الصورة الجنائية لدونالد ترامب، وهي الصورة الجنائية الأولى لرئيس أمريكي سابق.
 


حجز الرئيس السابق دونالد ترامب

وتم حجز الرئيس السابق دونالد ترامب في سجن مقاطعة فولتون، الخميس، بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.

 

التقاط صورة جنائية للرئيس السابق

وأكدت السلطات أنه تم أخذ بصمات أصابع ترامب وتم التقاط صورة جنائية للرئيس السابق، المعروفة باسم mugshot، وتم نشرها لاحقا للعامة.

ترامب يحصد 7.5 مليون دولار لحملته من "صورته الجنائية"

حول المحنة إلى فرصة، ترامب يستغل محاكمته في حشد الأصوات الانتخابية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محاكمة ترامب ترامب مبني الكونجرس الامريكي الكابيتول سجن فولتون مطار أتلانتا

مواد متعلقة

بنشر صورته الجنائية، ترامب يعود إلى منصة إكس لأول مرة منذ تعليق حسابه في 2021

ترامب يسلم نفسه لسلطات سجن فولتون سيئ السمعة، وهذا ما حدث معه بعد 25 دقيقة (فيديو)

الأكثر قراءة

بيان ناري من حسن موسى بعد رحيله عن نادي الزمالك

وقفة احتجاجية في الزمالك ضد عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية (فيديو وصور)

لماذا تقام الانتخابات الرئاسية في مطلع ديسمبر المقبل؟

وزارة الخارجية الإثيوبية توضح هدفها من مفاوضات سد النهضة مع مصر

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

موعد مباراة منتخب مصر أمام تونس والقناة الناقلة

تفاصيل معاينة النيابة لـ عقار الإسماعيلية المنهار (صور)

انخفاض كبير في أسعار الأعلاف اليوم، وطرح ذرة تركي بسعر 11800 جنيه

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

فتاة عمرها 11 عاما تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان يمكنه قيادة الطائرات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض كبير في أسعار الأعلاف اليوم، وطرح ذرة تركي بسعر 11800 جنيه

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

ارتفاع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: لا يجوز قتل النمل بالنار أو مبيد حارق

تعرف على حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل

ما صحة مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية