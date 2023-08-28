تحديد موعد محاكمة ترامب على جرائم انتخابات 2020

حددت قاضية اتحادية، اليوم الاثنين، موعد بدء المحاكمة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 التي انتهت بخسارتها في محاولة فاشلة للبقاء في السلطة وتم تحديد الرابع من مارس 2024، لبدء المحاكمة.

محاكمة ترامب على جريمة اقتحام الكابيتول

وقالت القاضية تانيا تشوتكان: "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية".

ويواجه ترامب أربع اتهامات متعلقة بمزاعمه بشأن سرقة الانتخابات، والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، لكنه نفى جميع التهم.

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وكانت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هبطت الخميس الماضي، في مطار أتلانتا، ثم توجه موكب له، نحو "سجن فولتون" لتسليم نفسه، في واقعة تاريخية.

صورة ترامب الجنائية، فيتو

سجن فولتون

وأظهرت لقطات هبوط طائرة ترامب في مطار أتلانتا، ثم ركوبه سيارة سوداء، اتجهت مع موكب نحو سجن فولتون الشهير، لتسليم نفسه.

وأعلنت السلطات الأمريكية رسميًّا توقيف الرئيس السابق، دونالد ترامب، في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

وأوقِف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمعة الماضية، فترة وجيزة "نحو 25 دقيقة" في سجن في أتلانتا، وفقا لوثيقة صادرة عن مكتب الشريف.

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية الصورة الجنائية لدونالد ترامب، وهي الصورة الجنائية الأولى لرئيس أمريكي سابق.





حجز الرئيس السابق دونالد ترامب

وتم حجز الرئيس السابق دونالد ترامب في سجن مقاطعة فولتون، الخميس، بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.

التقاط صورة جنائية للرئيس السابق

وأكدت السلطات أنه تم أخذ بصمات أصابع ترامب وتم التقاط صورة جنائية للرئيس السابق، المعروفة باسم mugshot، وتم نشرها لاحقا للعامة.