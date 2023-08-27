حول المحنة إلى فرصة، ترامب يستغل محاكمته في حشد الأصوات الانتخابية (صور)

منذ الخميس الماضي والصورة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تنتشر كالنار في الهشيم محطمة أرقامًا قياسية.

صورة ترامب بسجن ولاية جورجيا

فقد تمكنت حملته الانتخابية من حصد 7.5 مليون دولار منذ نشر الصورة الشهيرة، التي التقطت له في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، مساء الخميس.

أما السبب الذي دفع ترمب لنشرها على "إكس" تويتر سابقا، بعد غيابه عن المنصة منذ أكثر من عامين ونصف، فيعود بحسب ما كشف مساعدوه إلى سعيه لإيصالها لأكبر عدد ممكن من متابعيه.

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كما كشف مساعدوه أن الرئيس الجمهوري الساعي لولاية ثانية في البيت الأبيض بانتخابات 2024، قد يعود إلى تويتر، وفق ما نقل موقع أكسيوس.

إلا أنهم أكدوا في الوقت عينه أن منصة تروث سوشيال التي أنشأها بعد حظره من تويتر في يناير 2021، إثر أحداث الكابيتول الشهيرة، حين اقتحم مناصروه المبنى العريق، ستظل محور اهتمامه.

وقال أحد المساعدين: "سأترك الأمر للرئيس ترامب ليقرر كيف يريد استخدام حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي" لكنه أردف "ابقوا متابعين."

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وكان ترامب كسر بنشر صورته هذه انقطاعًا دام أكثر من عامين ونصف على تويتر حيث يتابعه الملايين، في إشارة إلى احتمال عودته إلى المنصة التي يمتلكها الملياردير الشهير إيلون ماسك، والتي شكلت خلال سنوات رئاسته ما يشبه مكبر الصوت لكل ما يود نشره!

إلا أن أحداث الكابيتول التي اندلعت في السادس من يناير 2021، قلبت مواقع التواصل ضده، فعمد معظمها إلى إيقاف حساباته، قبل أن يعلن ماسك الذي يصف نفسه بأنه "مؤيد لحرية التعبير" والذي اشترى تويتر مطلع أكتوبر الماضي، في 19 نوفمبر رفع الحظر.

وبدوره استغل نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، صورة أبيه التاريخية، والتي التقطت خلال احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا كعلامة تجارية لصالح صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون.

ونشر دونالد جون ترامب الابن على حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا" تغريدة مرفوقة بصورة، تظهر موقعا للتجارة الإلكترونية.

يعرض الموقع سلعا مختلفة، عبارة عن قمصان وأكواب مطبوع عليها صورة ترامب الجنائية، ومرفوقة لعبارة "FREE TRUMP" (الحرية لترمب).

وفي تعليقه على الصورة، قال نجل ترمب: "سلع ترامب! لتوضيح الأمر، سيتم التبرع بجميع الأرباح من هذا المتجر الإلكتروني إلى صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون الذي نشهده أمامنا".

وأضاف: "على عكس الكثيرين، لن أحاول الاستفادة من هذا ولكني سأفعل ما بوسعي للمساعدة".