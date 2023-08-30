المصري الجديد، التفاصيل الكاملة لأحدث ألبومات أصالة

تستعد النجمة السورية أصالة لطرح ألبومها الغنائي المصري الجديد قريبا علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب، لتجدد نشاطها الفني وذلك بعد طرحها في وقت سابق لمجموعة اغاني منفردة ومن أبرزهم "ازاي حبيبي"، " شايفة فيك" وغيرهم، بالإضافة الي طرحها منذ فترة قصيرة ديو مع ماجد المهندس بعنوان "الحب الأبدي"

تفاصيل ألبوم أصالة المصري الجديد

وتتعاون أصالة في ألبومها الغنائي المصري المقرر طرحه قريبا مع العديد من الشعراء والملحنين ومن أبرزهم الملحن كريم نيازي وعمرو الشاذلي ومدين ومحمد أنور ومحمد ضياء وكريم أحمد ويزن الصباغ.

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كما أنها تتعاون مع عدد الشعراء ومنهم محمد ملك محمود كلازا وناصر الجيل و محمود سليم واحمد ابراهيم ومصطفي حسين وهالة علي وهاني رجب وعليم وعبد الرحمن محمد.

أغنية الحب الأبدي

وطرحت أصالة مؤخرا أغنية الحب الأبدي والتي تعاونت فيها مع المطرب ماجد المهندس من كلمات زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وفي وقت سابق وجهت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" رسالة رومانسية لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

ونشرت أصالة صورة لفائق حسن، وعلقت عليها قائلة: “أيّامي معك ليست كأيّامي قبلك.. لمّ يراني أحد كما تراني.. لم يعطني أحد كما أعطيتني.. لمّ يوفني أحد كما أوفيتني.. أنت جنّتي ووطني سعادتي وأماني ياروحًا زادتني شغفًا وقلبّ بكلّ طيب ورفقة ضمّني.. شكرًا بحجم السّماء والأرض لأنّك بعد موتي أحييتني”.

حفل أصالة بالسعودية



وكانت النجمة السورية أصالة قد أحيت في وقت سابق، حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية.

وقدمت النجمة اصالة باقة من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.