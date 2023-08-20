أصالة تطرح "العجب في الهوى" قريبا (فيديو)

أصالة، تطرح الفنانة أصالة أغنية جديدة بعنوان “العجب في الهوى” خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات: الصامل، وألحان: مبهم، وتوزيع: سيروس.

أغنية الحب الأبدي

وطرحت أصالة مؤخرا أغنية الحب الأبدي والتي تعاونت فيها مع المطرب ماجد المهندس من كلمات زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وفي وقت سابق وجهت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" رسالة رومانسية لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

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ونشرت أصالة صورة لفائق حسن، وعلقت عليها قائلة: “أيّامي معك ليست كأيّامي قبلك.. لمّ يراني أحد كما تراني.. لم يعطني أحد كما أعطيتني.. لمّ يوفني أحد كما أوفيتني.. أنت جنّتي ووطني سعادتي وأماني ياروحًا زادتني شغفًا وقلبّ بكلّ طيب ورفقة ضمّني.. شكرًا بحجم السّماء والأرض لأنّك بعد موتي أحييتني”.

حفل أصالة بالسعودية



وكانت النجمة السورية أصالة قد أحيت في وقت سابق، حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية.

وقدمت النجمة اصالة باقة من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.