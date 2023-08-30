6 أعمال جديدة للفنان كريم عبد العزيز

أعلن الفنان الكبير "كريم عبد العزيز" عن مشاريعة القادمة في الدراما وشاشات الفضية السينما، إذ يطل بـ ٦ أعمال جديدة وهي:

مسلسل الحشاشين تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي (رمضان 2024)

فيلم لعب عيال تشاركه منى زكي من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان (صيف 2024)

فيلم الفرعون الأخير تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد (صيف 2026)

كذلك يعرض مسلسل قصير من ٨ حلقات على منصة وتش إت إخراج أحمد جلال (2025)

كما كشف كريم عبد العزيز عن اتفاق مع المؤلف عبد الرحيم كمال على تقديم شخصية صعيدية.

ويستعد الفنان كريم عبد العزيز لبدء تصوير أحداث فيلمه الجديد “الفيل الأزرق 3"، في بداية عام 2024، بعدما انتهى الكاتب أحمد مراد من سيناريو الفيلم.

ويجتمع كريم عبد العزيز مع المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد خلال الفترة المقبلة لقراءة السيناريو وعقد جلسات عمل عليه “بروفة ترابيزة” وكذلك ترشيح باقي أبطال العمل.

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وكان كريم عبد العزيز قد قدم جزءين ناجحين من الفيلم الذي حمل نفس الاسم، والمأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، وكان الجزء الثاني أكثرهم نجاحًا بتحقيق إيرادات بلغت 104 ملايين جنيه جعلته الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وحافظ على هذا الرقم قبل أن يتخطاها فيلمي “كيرة والجن” و"بيت الروبي" العام الماضي والحالي.

وكان كريم عبد العزيز قد نافس خلال موسم الصيف الحالي بفيلم “بيت الروبي” الذي شاركه بطولته كريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية، وبدأ عرض الفيلم قبل عيد الأضحى بأسبوع.

ونجح “بيت الروبي” في كسر رقم “كيرة والجن” ليكون الفيلم الأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 126 مليون جنيه، وما زال يحقق إيرادات في السينمات حتى اليوم.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم بيت الروبي فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حاليًا ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.