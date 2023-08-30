الأربعاء 30 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة استخدام زيت الروزماري للشعر، وبدون أضرار

استخدام زيت الروزماري
استخدام زيت الروزماري للشعر، فيتو

طريقة استخدام زيت الروزماري للشعر، قد تجهلها الكثير من الفتيات، مما قد يضر بالشعر، بدلا من العناية به، فالمعروف عن زيت الروزماري للشعر، أنه يعالج مختلف مشاكل الشعر، كتساقطه، وجفافه، إلى جانب ترطيبه وعلاجه لقشرة الشعر.

 

وأشارت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سامنثا جريج، إلى أن إجادة طريقة استخدام زيت الروزماري للشعر، الصحيحة، تنعكس على حالة الشعر، فأي زيادة من الزيت على الشعر، قد يتلفه.

فوائد زيت الروزماري للشعر

أضافت خبيرة التجميل، أن الكثير من النساء، يستخدمن الروزماري كأعشاب تعطي نكهة مميزة لمختلف الأكلات، في حين أن زيت الروزماري للشعر له العديد من الفوائد المذهلة، من ترطيب وتقوية، وإصلاح مختلف الأضرار، ولكن لابد من معرفة طريقة استخدام زيت الروزماري للشعر.

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وتستعرض خبيرة التجميل، في السطور التالية، طريقة استخدام زيت الروزماري للشعر.

امزجيه مع زيت ناقل، حتى يمكن تخفيفه، فهو من الزيوت العطرية المركزة، التي يجب تخفيفها قبل الاستخدام، بإضافة إحدى الزيوت الناقلة.


ويمكنك البدء باستخدام زيت الروزماري العطري مرة أو مرتين أسبوعيًا، ثم زيادة الاستخدام يوميًا حسب القدرة على التحمل.
استخدمي خمس قطرات من زيت الروزماري فقط، وأضيفيه إلى زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا.
ودلكي فروة الرأس لمدة خمس إلى عشر دقائق، ثم اشطفيه.

امزجيه في الشامبو أو البلسم، بيرجامي إضافته إلى الشامبو أو البلسم للحصول على الفوائد أثناء غسل شعرك. فقط تأكد من غسل شعرك جيدًا للحصول على المنتج جيدًا.


للحصول على أفضل النتائج، استخدمي زيت إكليل الجبل مرتين يوميًا، مرة في الصباح ومرة في الليل. ممزوجًا بزيت ناقل مثل زيت الأرجان أو الجوجوبا أو زيت جوز الهند،  لأن ستخدام زيت الروزماري للشعر، دون أن إضافات، قد يهيج فروة الرأس، خاصة أصحاب البشرة الحساسة.

 

هل يترك زيت الروزماري على الشعر؟


لأفضل نتيجة، يمكن وضع زيت الروزماري على الشعر طوال الليل.  فهذا يسمح للشعر بامتصاص الفوائد الكاملة لزيت الروزماري، من خلال فروة الرأس". "ومع ذلك، إذا كان تركه طوال الليل يسبب تهيجًا لفروة الرأس، فحاولي تركه لفترة زمنية أقصر.

زيت الروزماري للشعر

كم من الوقت بعد استخدام زيت الروزماري يمكنك أن تتوقع رؤية النتائج؟


يمكنك توقع رؤية بعض النتائج الإيجابية من زيت الروزماري بعد حوالي ستة أشهر. ومع ذلك، ضعي في اعتبارك أن النتائج تختلف من شخص لآخر.
فيجب استخدام زيت الروزماري يوميًا، وبشكل مستمر للحصول على أفضل النتائج.
 

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