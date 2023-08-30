طريقة عمل الفول المدمس، آمن وصحي وسهل التحضير

طريقة عمل الفول المدمس، الفول المدمس من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة واللذيذة فهو معشوق الجماهير الذي يقدم على وجبة الإفطار.

وطريقة عمل الفول المدمس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وبدلًا من شراء الفول جاهز تفصل العديد من ربات البيوت تحضيره فى المنزل للتوفير ولضمان سلامة أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الفول المدمس.

مكونات عمل الفول المدمس:

نصف كيلو فول ذات نوع جيد

ثمرة جزر مقطعة

ثمرة طماطم مقطعة

ثمرة بصل مقطعة

ربع كوب قمح بليلة مغسولة

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ربع كوب عدس أصفر مغسولة

ربع كوب أرز مصري مغسول

ليمونة مقطعة

ماء مغلي

طريقة عمل الفول المدمس، فيتو

طريقة عمل الفول المدمس:-

نحضر الفول ونغسله جيدًا وننقعه فى الماء الفاتر لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

ثم نصفيه ونغسله مرة أخرى أسفل الماء الجارى.

ثم نضع الفول فى القدرة أو حلة عادية حسب الرغبة، ونضيف له الخضروات بعد غسلها وتقطيعها.

ثم نضيف أيضا العدس والقمح والأرز أيضا بعد غسلهم جيدا.

ثم نضيف الماء المغلي حتى تمتليء القدرة، ونرفع الفول على النار حتى الغليان.

ثم نهدئ النار ونغطى القدرة أو الحلة.

مع مراعاة متابعة الفول من حيث تزويد المياه كلما احتاج ذلك ويحب أن تكون الماء مغلية.

ونستمر هكذا حتى تمام نضج الفول.

ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد تماما، ثم نعبئه في أكياس ثلاجة، ونحفظه فى الفريزر.

وعند التقديم نخرج كيس ونضعه فى مقلاة على النار بها سمن أو زيت ونقلب حتى يغلي ثم نضيف التوابل حسب الرغبة مثل الكمون والملح والبهارات والطحينة وعصير الليمون.

ويمكن عمل الفول بالطماطم حيث نشوح الطماطم فى السمن مع البصل ويمكن إضافة الفلفل حسب الرغبة، ثم نضيف الفول ونتبل بالملح والفلفل ونقلب حتى الغليان، ثم نرفعه من على النار ونقدمه.

وأيضًا يمكن تقديم الفول بالبيض حيث نضع الفول في السمن على النار ثم نضيف البيض ونقلب حتى تمام النضج، ونتبل بالملح والفلفل.

كما يمكن عمل الفول المدمس بالسجق، حيث نشوح السجق فى السمن ونقلب حتى ينضج، ثم نضيف الفول ويمكن إضافة الخضروات المختلفة حسب الرغبة حيث يتم تشويحها مع السجق قبل إضافة الفول، ثم نتبله بالملح والفلفل ويقدم ساخنًا.