فرج عامر: سموحة يضم ثنائي الزمالك وشكوى ضد أجايي

أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، اتفاقه مع اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك على ضم لاعب الوسط حمدي علاء على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى المدافع محمود شبانة.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN": "نجحنا في التعاقد مع العديد من الصفقات المميزة هذا الموسم وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، مثل ميدو مصطفى وأحمد خالد لاعبي أسوان، وتفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي، واستعارة مصطفى البدري، كما رفض الجهاز الفني رحيل صديق أوجولا لحاجته الفنية إليه".

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أزمة النيجيري جونيور أجايي

وعن أزمة النيجيري جونيور أجايي، قال فرج عامر: “سأتقدم بشكوى ضد اللاعب، وموقفنا سليم بنسبة 100%”.

وأضاف: "أجايي تعرض للإصابة منذ انضمامه إلى سموحة، وقمنا بعلاجه في أفضل المراكز الطبية وأجرينا له أكثر من عملية جراحية، رغم ذلك تقدم بشكوى ضدنا!".

واستكمل: "أجايي حصل على كل مستحقاته المالية المتأخرة رغم أن النادي لم يستفد منه فنيًا".

وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تقدم النادي السكندري بشكوى رسمية ضد نادي فيوتشر.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي: “سموحة يشتكي فيوتشر رسميًا لعدم سداده ١٧ مليون جنيه قيمة انتقال عبد الكبير الوادي من سموحة إلى فيوتشر”.



وكان نادي سموحة، أعلن التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب إسلام جابر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع البنك الأهلي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سموحة عبر فيس بوك صورة لـ فرج عامر رئيس النادي رفقة إسلام جابر وعلقت عليها: "نادي سموحة ينجح في ضم "إسلام جابر" لاعب البنك الأهلي السابق بعقد يمتد لـ ٣ سنوات في صفقة انتقال حر، مرحبًا بك في الموج الأزرق".

فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع 3 صفقات

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة، أعلن التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

ونشر فرج عامر صورا تجمعه مع 3 صفقات جديدة وهم فادي فريد قادمًا من نادي البنك الأهلي ومصطفى ميدو وأحمد خالد من نادي أسوان.

وعلق فرج عامر على الصور كالتالي:

نادي سموحة يتعاقد مع الكابتن مصطفى ميدو قادمًا من نادي أسوان.

سموحة يتعاقد مع الكابتن أحمد خالد قادمًا من نادي أسوان.

وكان فرج عامر رئيس سموحة، أعلن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب مصطفى البدري قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورة تجمعه مع مصطفى البدري بقميص سموحة وعلق عليها: "نادي سموحة يتعاقد مع الكابتن مصطفي البدري قادمًا من النادي الأهلي علي سبيل الإعارة".



وكان فرج عامر رئيس سموحة، أعلن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب محمود وحيد قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورة تجمعه مع محمود وحيد بقميص سموحة وعلق عليها: "نادي سموحة يتعاقد مع الكابتن محمود وحيد قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.



وكان نادي سموحة، أعلن تعاقده مع اللاعب المغربي عبد اللطيف بن قسو لاعب نادي اتحاد طنجة في الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي سموحة صورا للاعب عبد اللطيف بن قسو رفقة فرج عامر رئيس النادي وعلقت: "تعاقد نادي سموحة مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو" ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مرحبًا بك في الموج الأزرق".