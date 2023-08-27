فرج عامر يتهرب من دفع مستحقات المقاولون في إعادة بيع كناريا

تهرب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، من الرد على نادي المقاولون العرب بشأن مستحقات ذئاب الجبل في إعادة بيع اللاعب كناريا والتي تبلغ ٢ مليون جنيه نسبة إعادة البيع.

ورغم قيام نادي المقاولون بمخاطبة سموحة بصورة ودية علاوة على التواصل هاتفيا مع رئيس نادي سموحة إلا أن الأخير يماطل في دفع حق نادي المقاولون في نسبة بيع كناريا.

ومن المتوقع أن يتخذ المقاولون إجراء تصعيديا ضد نادي سموحة بإرسال شكوى رسمية لاتحاد الكرة حال عدم استجابة فرج عامر لنصوص العقد المتفق عليه عند بيع كناريا من المقاولون لنادي سموحة.

Advertisements

وكان مسؤولو نادي المقاولون العرب، خاطبوا نادي سموحة بصورة ودية للحصول على مستحقات النادي لدى نظيره السكندري، والمتمثلة في نسبة إعادة بيع اللاعب كناريا.

وقرر نادي المقاولون العرب، مخاطبة سموحة وديا للمطالبة بحقه في إعادة بيع لاعبه السابق محمد كناريا بعد انضمامه من سموحة إلى سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي في إطار العلاقات الودية التي تجمع نادي المقاولون مع نظيره سموحة بقيادة المهندس محمد فرج عامر.

وتبلغ مستحقات نادي المقاولون لدي سموحة في نسبة إعادة بيع اللاعب محمد متولي كناريا من الفريق السكندري لسيراميكا كليوباترا مبلغ 2 مليون جنيه.





المقاولون يطلب استعارة عمار حمدي



وعلى صعيد متصل جدد نادي المقاولون العرب اتصالاته بالنادي الأهلي من أجل الحصول علي خدمات اللاعب عمار حمدي علي سبيل الإعارة على الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان نادي المقاولون خاطب في وقت سابق نظيره النادي الأهلي، رسميًّا من أجل استعارة عمار حمدي لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في خطابه الرسمي من إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، استعارة عمار حمدي في إطار العلاقات الودية والتاريخية التي تربط الناديين.



وينتظر نادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، رد النادي الأهلي علي الخطاب بشأن الحصول علي عمار حمدي خاصة مع رغبة اللاعب في الانضمام لنادي المقاولون العرب تمهيدًا للعودة مجددًا لصفوف القلعة الحمراء والانضمام لمنتخب مصر من بوابة ذئاب الجبل تحت قيادة شوقي غريب.

عمار حمدي كان أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة الكابتن شوقي غريب الحاصل علي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي أقيمت 2019 بمصر علاوة علي تواجده مع المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.

واستقبل نادي المقاولون العرب وفدا من نادي سبيرانزا الياباني حيث قام الوفد الذي ضم نجل نجم الكرة الأرجنتينية أورتيجا بجولة تفقدية بالنادي مبديا سعادته بما شاهده من صرح عملاق من حيث البنية الأساسية ملاعب وفنادق وحمام سباحة وصالات مغطاة وصالات جيم.



وعقد الوفد جلسة مع المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي وقام بزيارة تدريب الفريق الأول وعقد جلسة مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني.

وأبدى الوفد رغبته في عقد اتفاقية مع المقاولون العرب من خلال النادي الياباني وشركة تسويق تابعة له فيما يخص قطاع الناشئين وتطوير وتسويق الناشئين المميزين.



ويأتي هذا في إطار انفتاح نادي المقاولون العرب على تطوير الأداء للناشئين بالنادي وتسويق أكبر عدد ممكن في الملاعب الأوروبية.

عادل فتحي يهدي قميص المقاولون لوفد سبيرانزا الياباني

وأهدى المهندس محمد عادل فتحي الوفد قميص نادي المقاولون العرب وتم منحه هدية قميص نادي سبيرانزا الياباني وتيشيرت السامواري الياباني الأيقوني.