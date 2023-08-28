فيوتشر يختتم ودياته معسكره بالاسكندرية بالفوز علي سموحة (صور)

فاز فريق فيوتشر على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين بمعسكر الأول الحالي بالإسكندرية.

أحرز الأهداف عبد الكبير الوادي وعلي زعزع وأحمد عاطف

وتعد تلك المباراة التجربة الثالثة والأخيرة بمعسكر الفريق الحالي بمدينة الإسكندرية، ضمن استعداداته للموسم الجديد.

ودخل فريق فيوتشر معسكرا مغلقا بمدينة الاسكندرية بداية من الاثنين الموافق 21 اغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، لبعض القياسات البدنية، في أحد المراكز المتخصصة، تحت إشراف الجهاز الفني والطبي بالنادي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

Advertisements

معسكر فيوتشر بالإسكندرية

وكلف البرتغالى ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق فيوتشر جهازة المعاون بوضع برنامج بدنى للاعبى الفريق لرفع الكفاءة لهم استعدادا للموسم المقبل.

ريكاردو فورموسينيو مديرا فنيا لفيوتشر

وأعلن نادي فيوتشر تعيين البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لفريق الكرة بالنادي بداية من الموسم الحالي خلفًا لعلي ماهر الذي رحل عن لفريق.

المدرب البرتغالي، عمل سابقًا مساعد لجوزيه مورينيو، وفي عدة أندية أبرزها مانشستر يونايتد، وتوتنهام الإنجليزيين

طبيب الأهلي ينضم للجهاز الفني لفيوتشر

انضم أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي السابق في الأهلي إلى نادي فيوتشر، عقب رحيله عن القلعة الحمراء ليصبح أبو عبلة أحد أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري الجديد في فيوتشر.

وجاء الجهاز المعاون لريكاردو كالتالي: عبد الظاهر السقا مديرا رياضيا وأحمد سعيد أوكا مدربًا عامًّا وماتيوس مدربًا مساعدًا ولويس مخطط أحمال وفابيو نونو محلل أداء وخالد عبد الله مدرب الحراس وأحمد أبو عبلة رئيسا للجهاز الطبي.

ويواجه فيوتشر فريق سيجندا التنزاني في دور ال32 في الكونفدرالية



أزمة سموحة وفيوتشر

وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة التوصل لاتفاق مع نادى فيوتشر بخصوص صفقة المغربى عبد الكبير الوادى لاعب سموحة الذى انتقل إلى فيوتشر بعد الاتفاق على سداد قيمة الصفقة.

وكان عبد الكبير الوادى انتقل من سموحة إلى فيوتشر مقابل 16 مليون جنيه ولم يحصل سموحة حتى الآن على قيمة الصفقة ما جعل مسئولي سموحة يتواصلون مع إدارة فيوتشر وتم حل الأمر.

واتفق مسئولو سموحة مع مسئولي فيوتشر على دفع قيمة 20٪؜ من قيمة اللاعب يوم 1-9، وباقى المبلغ على 7 أقساط شهرية متتالية.

أزمة فيوتشر وغزل المحلة

وتلقى مسئولو نادي غزل المحلة اتصالًا هاتفيًا من نظرائهم فى نادي فيوتشر أكدوا خلاله على التزامهم بسداد المستحقات المالية المتبقية من صفقة انتقال هشام عادل لاعب المحلة السابق الذي انتقل لصفوف الفريق مع بداية الموسم الماضي.



وأكد مسئولو فيوتشر التزامهم بسداد المستحقات قبل بداية الموسم الجديد بصرف النظر عن الشكوى التى تقدم بها نادي غزل المحلة لاتحاد الكرة للحصول على باقى المستحقات.



وحصل غزل المحلة على 50% من قيمة صفقة بيع هشام عادل لفيوتشر من خلال الاتصالات الودية بين مسؤولي الناديين، وعقب نهاية الموسم قامت إدارة المحلة بتقديم شكوى رسمية لاتحاد المصري لكرة القدم يوم 29 يوليو الماضي للحفاظ على حقوق النادي.



وجاء قرار غزل المحلة بشكوى فيوتشر بعد الحصول على 50% فقط من قيمة الصفقة، ويتبقى 4 ملايين جنيه لم يحصل عليهم الفريق المحلاوى، الأمر الذى دفعهم للتقدم بشكوى رسمية وأكد مجلس الإدارة أنه عندما توقفت الحلول الودية قام بتقديم شكوي رسمية بتاريخ 29 / 7 / 2023، حفاظا على حق النادي.

فيوتشر يعلن رسميًّا ضم خالد رضا مدافع إنبي

وتعاقد مجلس إدارة نادي فيوتشر، اليوم الخميس، مع خالد رضا مدافع نادي إنبي، لمدة 3 مواسم قادمة وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء ذلك من أجل تدعيم دفاع الفريق قبل خوض منافسات الموسم الجديد من المسابقات المحلية والأفريقية.

وشهد توقيع العقود حضور الدكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر، والمهندس أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

وبدأ خالد رضا مسيرته مع عالم كرة القدم في نادي النصر، وانتقل منه إلى نادي وادي دجلة مطلع موسم 2018-2019، قبل أن ينتقل إلى إنبي في صيف عام 2021.

لاعب سابق بالدوري التونسي، تعرف على صفقة فيوتشر "الأجنبية" الجديدة

وأعلن هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد عن اسم أحدث صفقات نادي فيوتشر الأجنبية في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال انتقالات الصيف الحالية.



وقال حتحوت "خلال المران الأول لنادي فيوتشر الأربعاء الماضي ظهر لاعب خط الوسط الجابوني كريست بيكالي في تدريبات الفريق".



وأضاف: "بيكالي صاحب الـ 24 عامًا حضر إلى القاهرة منذ أسابيع قليلة وخضع للفحص الطبي واجتازه بنجاح ثم عاد إلى بلاده وحضر إلى القاهرة منذ يومين للانضمام إلى فريق فيوتشر بشكل رسمي".

وأوضح حتحوت أن اللاعب كريست بيكالي انضم في صفقة انتقال حر من نادي شيريف المولدوفي ويلعب في مركز خط الوسط المدافع وسبق له اللعب في الدوري التونسي والليبي من قبل.



