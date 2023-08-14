الموت الأسود يرعب العالم بعد ظهوره في الصين.. خبراء يحذرون من خطورة الطاعون.. ومنظمة الصحة العالمية تصفه بالقاتل

الموت الأسود، سيطر الخوف الشديد على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إعلان ظهور الموت الأسود في الصين، أو الطاعون الدملي القاتل، الذي تصل نسبة الوفيات من الإصابة به إلى حوالي 60%، خلال 4 أيام من الإصابة إذا لم يتل المصاب العلاج.

الموت الأسود طاعون يهدد العالم

آثار الموت الأسود مخاوف النشطاء، خاصة بعد إعلان الصين ظهور الطاعون الدبلي، الموت الأسود، على أرضها، حيث أٌصيب به أب وابنته، بالإضافة لفرد ثالث في العائلة، وزادت المخاوف من انتشاره عدوى الموت الأسود الشديدة، التي تصاحب هذا المرض.



وعلق الدكتور أحمد الميادين على ظهور الموت الأسود فقال: “الموت الأسود أو الطاعون الدملي هو عدوى بكتيرية نادرة، لكنها خطيرة تنتقل عن طريق لدغات أو لسعات الحيوانات أو الحشرات”.

الطاعون الأسود القاتل في الصين، فيتو

وعن أعراض الموت الأسود قال دكتور أحمد "أعراضه تورم الغدد الليمفاوية، في الفخذ أو الإبط أو الرقبة. قد تكون كبيرة وطرية ودافئة. والحمى والقشعريرة والصداع والتعب وآلام العضلات، ونسبة الموت من هذا الطاعون تصل إلى 60% خلال 4 أيام في حال لم يتلقوا العلاج. ويتطلب الطاعون الدملي علاجا عاجلا في المستشفى بالمضادات الحيوية القوية".

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الطاعون الدبلي معدي وخطير

أما خالد فوزي فقال عن الموت الأسود أو الطاعون الدبلي "يسمونه الناس بـ"الموت الأسود"، هو مرض يصيب الإنسان وهو معدي وخطير جدا، واللي يسببه بكتيريا اسمها يرسينيا بستس. وكان الطاعون الدبلي أسوأ كارثة في العصور الوسطى، وأدى لوفاة ملايين الناس في أوروبا في القرن الرابع عشر. والوباء هذا يعتبر من أسوأ الكوارث اللي صارت في تاريخ الإنسانية، ويعرف بـ"الموت الأسود"."

الطاعون الدبلي يصيب سكان إقليم منغوليا، فيتو

وقال الدكتور ياسر عن أعراض الموت الأسود "أول الأعراض اللي تظهر في الطاعون الدملي هي الحمى، القشعريرة، الصداع، والضعف العام. بعدها، الأعراض تتطور وتصبح تورم في الغدد الليمفاوية، التي تتحول بعدها لـ"دمل" كبير ويوجع كثير."



وقال محمد يحيي "الموت الأسود ضرب العالم في عام 1346 الي عام 1353 غرب آسيا وشرق أفريقيا قتل ما يقارب 200 مليون شخص وصولا إلى أوروبا..."

الصين تسجل حالتين لمرض الطاعون

وعبرت رحاب منيعم عن مخاوفها فقالت:"الصين سجلت حالتين لمرض الطاعون اللي بينتقل عن طريق الفيران... للأسف بيعيدوا أوبئة قديمة وأغلبها بتنتقل عن طريق الحيوانات والحشرات نهاية الكوكب غالبا هتكون على أيد الصين #الموت_الأسود"

الموت الأسود طاعون يرعب العالم، فيتو



أما رشا سعيد فعلقت على ظهور الموت الأسود قائلة: "يادي التعب... هي كانت إجازة قصيرة من فيروسات الصين ولا أيه".

الموت الأسود يثير المخاوف

وقال محمد زكي "هي الصين دي مش وراها غير المصايب".

وعلقت جاسمين دو أنا "حد يقفل عليها البلد دي".

وعبرت هاجر زيد عن خوفها فقالت: "هو إحنا لسا فوقنا من الكورونا عشان ندخل في فيروس جديد"

الموت الأسود يسبب وفاة 60 في المائة، فيتو

ورد بولا يوسف فقال: " كفاية فيروسات أبوس أيدك كل دقيقتين فيروس جديد. مش عايز أموت..."

أما نيروز نيار فقالت: "طب الناس اللى كانت لسه بتلبس الكمامة ما تقلعهاش بقى واضح الصين مصره تنهى الكواكب خدوا حذركم كل ده وإحنا لسه في الصيف ربنا يستر من اللى جاى"

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الموت الأسود والغلق العالمي الجديد

وعلق يحيى جبالي " متحور جديد وموت أسود وغلق عالمي جديد قريب! هنشوف أثرهم الكبير على العالم كله الفترة الجاية وإحنا جزء من العالم ده.. ظهور سلالة جديدة لا ده مرض كامل جديد وقديم في نفس الوقت وطبعا كالعادة ظهر في الدولة اللي واخدة الموضوع حصري عندها وناوية تجيب ضلف الكوكب كله، المرض هو الطاعون الدبلي أو المعروف باسم الموت الأسود!"

ظهور إصابتين للموت الأسود في الصين، فيتو

وتابع يحيى الجبالي فقال عن الطاعون الدملي: "المرض ده معدي ومميت. الطاعون في العموم مرض معدي مميت لو متمش علاجه، وبينتج عن بكتيريا اسمها "يرسينيا"، بتعيش في بعض الحيوانات وخصوصا القوارض زي الفئران والبراغيث. و"الطاعون الدملي" بقى هو النوع الأكثر شيوعا للمرض.. بيأثر على عمل الرئتين، اللي بيسبب سعال وآلام في الصدر وصعوبة في التنفس. وفي بعض الحالات، بتدخل البكتيريا بمجرى الدم وبتسبب "تسمم"، بيعمل تلف في الأنسجة، وفشل في الأعضاء."

أسباب انتقال عدوى الموت الأسود

وعبرت سلوى ناصر عن خوفها فقالت: "مصيبته أن العدوى بتاعته سهلة جدًا وبأكتر من طريقة زي لسعات البراغيت الحاملة للمرض، ولمس الحيوانات المصابة بيه وعلى رأسهم الفئران. أو من خلال استنشاق قطرات صادرة عن جهاز تنفسي لشخص أو حيوان مصاب بالطاعون.. ممكن ينتقل من جسم شخص متوفى للي بيتعاملوا معاها مباشرة زي اللي ببدفنوها مثلًا."

مخاوف من انتشار الموت الأسود، فيتو

وقال رامي وليد "فيه رعب عالمي بسبب الموت الأسود خاصةً في دولة زي الصين العدوى فيها أسهل والعالم مش ناقص مرض أطلقوا عليه في الماضي، "الموت الأسود"، في إشارة لحاجتين أولهم إنه بيصاحبه موت أجزاء في الجسم، زي أصابع الأيد وأصابع القدم، بسبب المرض. والتانية نسبة الموت من الطاعون ده بتوصل لـ 60% خلال 4 أيام في حالة مخدوش علاج."

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منظمة الصحة العالمية ومرض الطاعون

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الطاعون مرض تسببه بكتيريا حيوانية المنشأ تدعى اليرسنية الطاعونية، وتوجد عادة لدى صغار الثدييات والبراغيث المعتمدة عليها، وتظهر غالبًا على الأشخاص المصابين أعراض المرض بعد فترة حضانة تتراوح بين يوم واحد وسبعة أيام.



وأشارت منظمة الصحة العالمية لوجود نوعين من الموت الأسود، (الطاعون الدبلي والطاعون الرئوي)، والأكثر شيوعًا هو الطاعون الدبلي، ومن أعراضه التورم المؤلم للعقد اللمفاوية.

الموت الأسود يحصد أرواح 50 مليون في أوروبا في القرون الوسطى، فيتو



ويُنقل الطاعون بين الحيوانات وإلى الإنسان عن طريق لدغة البراغيث المصابة بعدوى المرض، وبالملامسة المباشرة للأنسجة الملوثة بالعدوى، أو باستنشاق رذاذ من الجهاز التنفسي للشخص المصاب.



وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفاة بالطاعون أو الموت الأسود يتراوح بين 30 و60٪، ويكون مميتًا في النوع الرئوي عند تركه بدون علاج.



أما الدول التي تحوي المرض فهي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وبيرو، وهي البلدان الثلاثة الرئيسية التي يتوطن فيها المرض، وظهر أيضًا في الصين وتحديدًا في إقليم منغوليا.

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الطاعون الرئوي والدموي القاتل

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الموت الأسود أو الطاعون يمكن أن يكون شديدًا عندما يصيب جهاز الدورة الدموية بسبب دوران بكتيريا المرض في مجرى الدم، وأيضًا الطاعون الرئوي الذي يتراوح معدل الوفيات به من 30 و100٪، إذا تُرِك بدون علاج.



وأكدت المنظمة أن الطاعون الرئوي مميتًا، إذا لم يُعالج في وقت مبكر، ويكون معديًا بوجه خاص ويمكن أن يسبّب أوبئة شديدة بانتقاله من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ المنتشر في الهواء.

الطاعون الدبلي، فيتو

وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى إصابة 3248 شخصا في العالم، ووفاة 584 شخصا مصابا بمرض الموت الأسود في الفترة الواقعة بين عامي 2010 و2015.



وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الطاعون تسبب في جوائح واسعة النطاق، أسفرت عن ارتفاع معدلات الوفيات، وكان معروفًا باسم "الموت الأسود" في القرن الرابع عشر، بعد أن حصد أرواح أكثر من 50 مليون شخص في أوروبا.



وأضافت المنظمة أن مرض الموت الأسود أو الطاعون مرض يسهل علاجه اليوم، بواسطة المضادات الحيوية، وذلك في حالة الاكتشاف المبكر له.