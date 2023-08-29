الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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خارج الحدود

زلزال يضرب الصين بقوة 5 على مقياس ريختر

زلزال يضرب الصين،
زلزال يضرب الصين، فيتو

أعلن مركز الزلازل الصيني، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء أن  زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب البلاد.


زلزال قوي يضرب الصين 

وأكد المركز أن الزلزال وقع  في منطقة سنجان ذاتية الحكم في شمال غرب الصين.

وكتب المركز في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "Weibo" أنه تم تسجيل وقوع هزة أرضية في الساعة 16:08 من اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) في مقاطعة باتشو في منطقة كاشجر.

وأضاف المركز الصيني في بيانه أنه لا توجد هناك أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد فيضانات عارمة أدت لإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص. وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، يوم الاثنين، مجددا إنذار باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة التي من المتوقع أن تضرب مناطق متعددة من البلاد.

وحث المركز الحكومات المحلية المعنية للقيام بالاستعدادات المناسبة والوفاء بمسؤولياتها وفقا لذلك، مقترحًا فصل إمدادات الطاقة الخارجية المحفوفة بالمخاطر وتعليق العمليات الخارجية في المناطق المفتوحة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، في بيان صادر عنها، أن زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية قونية.
 

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زلزال متوسط يضرب قونية التركية   

وفي هذا السياق قال وزير الداخلية التركي على يارل كايا على منصة “أكس” المعروفة سابقًا بـ “تويتر”، إن جميع فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية والمؤسسات ذات الصلة بدراسات المسح الميداني قالت إن الزلزال الذي وقع الساعة 07.58 في منطقة قونية كولو بقوة 4.8 درجة. 

ويأتي ذلك بعد تصريحات  عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس وتحذيراته المرعبة، وهذه المرة حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ8 درجات على مقياس ريختر، وذلك بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.
 

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الصين مقياس ريختر منطقة سنجان فيضانات

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