مصر للطيران تنظم أولى رحلاتها الجوية المباشرة إلى بورتسودان

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة القاهرة إلى مدينة بورتسودان اعتبارا من أول شهر سبتمبر القادم وبواقع رحلة واحدة يوميا.

وفي سياق هنأت مصر للطيران تحالف ستار العالمي، شريك النجاح وأكبر تحالف طيران في العالم، لحصول استراحة Star Alliance Los Angeles على لقب استراحة المطار الرائدة في أمريكا الشمالية في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2023 وذلك للعام الرابع على التوالي، وتم الإعلان عن الجائزة في حفل توزيع جوائز منطقة البحر الكاريبي والأمريكتين الذي أقيم في جزيرة سانت لوسيا في 26 أغسطس 2023.

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وتعد استراحة مطار Star Alliance Los Angeles واحدة من أفضل استراحات المطارات في العالم، وتفوز دائمًا بجوائز الصناعة المرموقة كل عام ومؤخرًا، حصلت على لقب أفضل استراحة لتحالف شركات الطيران في العالم من قبل سكاي تراكس في شهر يونيو 2023.

زيادة حجم أسطول الطائرات، مجلس الوزراء يناقش خطة تطوير مصر للطيران

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير شركة "مصر للطيران"، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، والمهندس يحيي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدني، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتطويره والنهوض به، بما يعزز من فرص تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولى، ويُعظم ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا، تجعل هذا القطاع يتكامل مع قطاع السياحة، بما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية.