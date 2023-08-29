مصر للطيران تهنئ تحالف ستار لحصول استراحة Star Alliance Los Angeles

هنأت مصر للطيران تحالف ستار العالمي، شريك النجاح وأكبر تحالف طيران في العالم، لحصول استراحة Star Alliance Los Angeles على لقب استراحة المطار الرائدة في أمريكا الشمالية في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2023 وذلك للعام الرابع على التوالي، وتم الإعلان عن الجائزة في حفل توزيع جوائز منطقة البحر الكاريبي والأمريكتين الذي أقيم في جزيرة سانت لوسيا في 26 أغسطس 2023.

وتعد استراحة مطار Star Alliance Los Angeles واحدة من أفضل استراحات المطارات في العالم، وتفوز دائمًا بجوائز الصناعة المرموقة كل عام ومؤخرًا، حصلت على لقب أفضل استراحة لتحالف شركات الطيران في العالم من قبل سكاي تراكس في شهر يونيو 2023.

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زيادة حجم أسطول الطائرات، مجلس الوزراء يناقش خطة تطوير مصر للطيران

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير شركة "مصر للطيران"، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، والمهندس يحيي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدني، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتطويره والنهوض به، بما يعزز من فرص تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولى، ويُعظم ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا، تجعل هذا القطاع يتكامل مع قطاع السياحة، بما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود تطوير شركة "مصر للطيران"، والخطط المستقبلية لزيادة حجم أسطول الطائرات بالشركة، إلى جانب التوسع في شبكة الخطوط الجوية، واستهداف أسواق جديدة.

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم إقامتها في قطاع الطيران المدني، وخاصة ما يتعلق بتحديث المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، هذا إلى جانب ما يتعلق بتطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، والخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي.

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