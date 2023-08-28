التعليم العالي: تخفيض 25% على تذاكر الطيران للطلاب الوافدين من الخارج

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقا لمبادرة ادرس في مصر والسياحة التعليمية، أن وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي وافق على منح 25% تخفيضا للطلاب الوافدين من الخارج على متن رحلات مصر للطيران.

وأوضح وزير التعليم العالي خلال مؤتمر بالعاصمة الإدارية لإطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة العلاجية، أنه أيضا سيتم منح تخفيض 25% على متن رحلات إير كايرو الداخلية للطلاب الوافدين وأسرهم.

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إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة العلاجية

وأضاف وزير التعليم العالي، أنه تم الموافقة علي أصدرت فيزا تعليمية للطلاب الوافدين، حيث يحصل علي جميع الحقوق من خلال تلك الفيزا خلال الفترة الدراسية، بالإضافة إلى الحصول على كافة الرعاية الصحية الأولية للطلاب خلال فترة الدراسة في مصر.

وتابع أن الهدف من المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية ليس للتعليم فقط ولكنها تجعل الطالب يعيش الحياة والثقافة المصرية.

بداية المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية

وأضاف وزير التعليم العالي، أن تلك المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، كان بدايتها مارس 2023، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم.

وأكد وزير التعليم العالي، أن التاريخ التعليمي لمصر شهد تخرج رؤساء دول ووزراء كانوا طلاب وافدين، وعلماء قدامي، لافتا إلى أن التاريخ التعليمي في مصر زاخر بجميع المزايا.

من جانبه قال رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين الدكتور شريف صالح، ان الاستثمار في السياحة التعليمية استثمار في المستقبل.

وأضاف خلال مؤتمر المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، أنه من خلال السياحة التعليمية سيتم تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والحرص علي تبادل الثقافات، مشيرا إلى أنه من خلال التعليم نستطيع فك الرموز وزيادة الترابط بين الدول.

وأكد أن وزارة التعليم العالي، تعمل علي تطوير منظومة الطلاب الوافدين، من خلال العديد من المحاور وتسهيل الإجراءات في التقدم للجامعات المصريه.

مبادرة المنح الدولية المصرية

ويشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني، إطلاق استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

ويأتي ذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية، بفندق سانت ريجيس العاصمة الإدارية الجديدة.