بعد عملية "العيث" الفاشلة في العراق، "داعش" يقتل جنديا فرنسيا وآخر مفقود

تفاصيل جديدة في عملية "العيث"، كشف عنها مصدر أمني رفيع في محافظة صلاح الدين بالعراق، اليوم الثلاثاء، والتي خلّفت قتلى وجرحى من القوات العراقية والفرنسية.

وأوضحت وكالة شفق نيوز، نقلا عن المصدر، أن "المعلومات الأمنية قبيل الضربة الجوية لوكر داعش في جزيرة العيث، أكدت وجود تسعة عناصر من التنظيم داخل وكر محصن لكن تبين أن هناك أكثر من 20 عنصرًا".

الضربة الجوية لم تصب الهدف بدقة

وأضاف: "بعد الضربة الجوية للطيران الفرنسي والتي لم تصب الهدف بدقة، خرج عناصر داعش ونصبوا كمينًا لاستهداف جنودًا فرنسيين وقوات مكافحة الإرهاب في كركوك وهاجموهم بالأسلحة المتوسطة".

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وأوضح المصدر أن "الكمين أسفر عن إصابة أربعة جنود فرنسيين أحدهم فارق الحياة متأثرًا بجروح خطيرة، بالإضافة إلى ثلاثة عناصر من مكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "أحد الجنود الفرنسيين ما زال مفقودًا، ولم تفلح لا القوات الفرنسية ولا مكافحة الإرهاب ولا سوات في العثور عليه أو معرفة مصيره وسط ترجيحات باختطافه من قبل عناصر داعش".

قوات التحالف الدولي انسحبت

وقال المصدر: "قوات التحالف الدولي للقضاء على داعش والقوات العراقية أنهت عملياتها وانسحبت، بعد أن استولت على عجلة (عذاري) حديثة تابعة لتنظيم داعش".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، صباح اليوم، أن "طيران التحالف الدولي قصف مضافة لداعش في قاطع جزيرة العيث شرقي صلاح الدين أسفرت عن تدمير جزء كبير من المضافة، إلا أنها لم تسفر عن قتل أي عنصر من داعش الذين خرجوا وتحصنوا بكمين خارجها وفي تلك الأثناء نفذت قوات فرنسية بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك إنزالًا جويًا لتفقد حصيلة الضربة".

الدواعش فتحوا النار على قوات الإنزال

ولفت المصدر إلى أن "الدواعش فتحوا النار على قوات الإنزال بالأسلحة المتوسطة ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود فرنسيين واثنين من مكافحة الإرهاب".

عملية أمنية واسعة في جزيرة العيث بصلاح الدين، فيتو

وذكر المصدر ذاته لوكالة "شفق نيوز" أن طيران التحالف الدولي قصف مضافة لـ"داعش" في قاطع جزيرة العيث شرقي صلاح الدين أسفرت عن تدمير جزء كبير من المضافة.

وأكد أن الضربة الجوية لم تسفر عن مقتل أي عنصر من التنظيم الذين خرجوا وتحصنوا بكمين خارجها وفي تلك الأثناء نفذت قوات فرنسية بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك إنزالا جويا لتفقد حصيلة الضربة.

الرئاسة الفرنسية تنعي مقتل أحد جنودها

ونعت الرئاسة الفرنسية مقتل أحد جنودها من فرقة المظليين متأثرًا بجروح الإصابة البالغة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية: "ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بمقتل السيرجنت المظلي نيكولا مازييه أمس (الاثنين) في العراق فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى أن أعضاء آخرين في وحدته أصيبوا بجروح.

من جانبه، كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور عبر منصة X ( تويتر سابقا): "الرقيب نيكولا مازيير الذي قتل في العراق، كان يقاتل من أجل فرنسا ومن أجل أمننا. الأمة كلها تنعيه. نحن نفكر في أحبائه ورفاقه من فرقة كوماندوز المظلة الجوية رقم 10، ورفاقه الجرحى".

من جانب آخر، وفي 21 أغسطس الحالي، أعلن ماكرون مقتل المساعد نيكولا لاتورت" من فوج المهندسين السادس أثناء مهمة تدريبية في العراق، وذلك بعد أيام من مقتل الرقيب بابتيست غوشو الذي كان أيضا يشارك في المهمة التدريبية، في حادث مروري، في العراق كذلك.

ويشارك نحو 600 جندي فرنسي في "عملية الشمال" في العراق، والتي تهدف إلى تعزيز القوات الوطنية العراقية ومحاربة تنظيم "داعش".