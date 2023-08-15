قبل اجتماع سوريا، سامح شكرى يستقبل وزيري خارجية العراق والأردن (فيديو)

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن وفؤاد حسين وزير الخارجية العراقى.

قبيل بدء الاجتماع الرسمى لآلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، سامح شكرى يستقبل شقيقيه معالي الوزير أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، ومعالي الوزير فؤاد حسين وزير خارجية العراق @ForeignMinistry @Iraqimofa pic.twitter.com/SOMThxFUNX — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 15, 2023

تعاون ثلاثى

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الاجتماع المصرى والعراقى والأردنى يأتى قبيل بدء الاجتماع الرسمى لألية التعاون الثلاثى بشأن سوريا.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية أعلنت ، أن سامح شكرى وزير الخارجية سيجري اليوم الثلاثاء مباحثات مع نظيره السوري، فيصل المقداد، فى مقر وزارة الخارجية بماسبيرو فى القاهرة تتعلق بتطورات الأوضاع في بلاده.

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إجتماع ثلاثي

وأوضحت الخارجية أنه شكرى سوف يعقد اجتماعا ثلاثيا مع وزيري خارجية الأردن والعراق ظهر اليوم ويليه استقبال وزير الخارجية السورى كما يتم استقبال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.

اجتماع لجنة الاتصال الوزارية

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن شكرى سوف يشارك فى اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا يعقبه اجتماع اللجنة الوزارية العربية مع فيصل المقداد وزير الخارجية السوري.

ولفتت إلى أن سامح شكرى وزير الخارجية سوف يدلي بتصريحات إعلامية مساء اليوم بمقر الوزارة فى القاهرة.

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