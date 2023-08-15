الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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خارج الحدود

قبل اجتماع سوريا، سامح شكرى يستقبل وزيري خارجية العراق والأردن (فيديو)

وزراء خارجية مصر
وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، فيتو

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن وفؤاد حسين وزير الخارجية العراقى.

تعاون ثلاثى

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الاجتماع المصرى والعراقى والأردنى يأتى قبيل بدء الاجتماع الرسمى لألية التعاون الثلاثى بشأن سوريا.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية أعلنت ، أن سامح شكرى وزير الخارجية سيجري اليوم الثلاثاء مباحثات مع نظيره السوري، فيصل المقداد،  فى مقر وزارة الخارجية بماسبيرو فى القاهرة تتعلق بتطورات الأوضاع في بلاده.

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إجتماع ثلاثي

وأوضحت الخارجية أنه شكرى سوف يعقد اجتماعا ثلاثيا مع وزيري خارجية الأردن والعراق ظهر اليوم ويليه استقبال وزير الخارجية السورى كما يتم استقبال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.

اجتماع لجنة الاتصال الوزارية 

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن شكرى سوف يشارك فى اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا يعقبه اجتماع اللجنة الوزارية العربية مع فيصل المقداد وزير الخارجية السوري.

ولفتت إلى أن  سامح شكرى وزير  الخارجية سوف يدلي بتصريحات إعلامية مساء اليوم بمقر الوزارة فى القاهرة.

فيصل المقداد في القاهرة.. اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بحضور وزير الخارجية السوري.. ولقاءات بين شكرى ووزراء خارجية السعودية والعراق والأردن

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سامح شكري سوريا العراق الأردن

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