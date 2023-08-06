الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

الشرطة العراقية تنقذ طفلا علقه والداه بسلسلة في سقف المنزل

الطفل المعنف في العراق،
الطفل المعنف في العراق، فيتو

أنقذت السلطات العراقية صبيا يبلغ من العمر 10 سنوات من تعذيب بشع على يد والده متعاطي المخدرات، الذي علقه من سلسلة مثبتة في سقف الغرفة.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر في الداخلية العراقية، فإن التدخل لإنقاذ الصبي جاء في سياق متابعة حالات التعنيف الأسري، واستجابة لمناشدة وردت إلى قسم حماية الأسرة والطفل في جانب الكرخ من بغداد، بوجود الصبي معلقا من سلسلة في سقف منزل.

 

وبعد استصدار الموافقات القضائية، قامت السلطات بتحرير الصبي والقبض على المتهم، بعد تشكيل فريق عمل مختص والانتقال إلى محل الحادث بالتنسيق مع الشرطة، وتم تفتيش المنزل وتحرير الصبي والقبض على والده الذي قام بتعنيفه.

Advertisements

وتبين أن المتهم من متعاطي المخدرات، وضبط في منزله مواد مخدرة منوعة، فضلا عن بندقية كلاشنكوف وذخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، والتعامل مع المواد المضبوطة أصوليًا.

ثمن محاولة احتلال الكويت، قصة حصار العراق وتدميره اقتصاديا وسياسيا

رئيس حكومة العراق يأمر بالتحقيق في واقعة دب الطائرة

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعنيف الاسري الداخلية العراقية السلطات العراقية الشرطة العراقية العراق تعاطي المخدرات حكومة العراق رئيس حكومة العراق مخدرات

مواد متعلقة

ثمن محاولة احتلال الكويت، قصة حصار العراق وتدميره اقتصاديا وسياسيا

رئيس حكومة العراق يأمر بالتحقيق في واقعة دب الطائرة

مؤمن سليمان يقود القوة الجوية للفوز بكأس العراق على حساب أربيل

العراق: نعيش أشد أزمة مياه منذ 30 عاما بسبب تركيا

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

قرار جمهوري بإنشاء جامعة السويدي للتكنولوجيا

سيب وأنا أسيب، 5 أشياء غير منطقية بالمسلسل أثارت تساؤلات الجمهور

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

سعر السكر اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية