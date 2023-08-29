البنتاجون: دعم أوكرانيا بالسلاح لا يؤثر على الأداء القتالي الأمريكي

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون مشتريات الأسلحة ويليام لابلانت، أن بلاده لا ترسل أسلحة من مستودعاتها إلى أوكرانيا إذا كان ذلك يؤثر على الاستعداد القتالي للقوات الأمريكية.

دعم اوكرانيا لا يؤثر علي الاداء القتالي للجيش الأمريكي

وقال لابلانت: “يقوم رئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الدفاع بتقييم كل قطعة يقرران أخذها من المخازن الأمريكية لإرسالها إلى الأوكرانيين”.

وإذا كانوا يعتقدون أن هذا سيؤثر سلبا بطريقة ما على الاستعداد القتالي أو يزيد المخاطر، فإننا لا نفعل ذلك".

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وأكد أن قيادة وزارة الدفاع الأمريكية تراقب عن كثب مستوى الاستعداد القتالي الأمريكي، ولمساعدة كييف، قامت واشنطن، مع حلفائها، بزيادة إنتاج المنتجات العسكرية، بما في ذلك قذائف المدفعية، التي تستخدمها القوات الأوكرانية كثيرا.



أعلنت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، أن واشنطن أرسلت أكثر من 3 ملايين صاروخ وقذيفة هاون وقذيفة مدفعية إلى أوكرانيا خلال عام ونصف العام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

دعم اوكرانيا بالسلاح الأمريكي

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.



دعم أوكرانيا بسماعدات عسكرية جديدة

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن حزمة المساعدات الجديدة تشمل معدات مخصصة لإزالة الألغام، ومختلف المعدات العسكرية بما فيها الذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS، إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين طلقة (رصاصة)".



وتقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، بطلب إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي، للحصول على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمليارات الدولارات لتقديمها كمساعدات عسكرية.