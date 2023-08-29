الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الحكومة الإسرائيلية توافق على اقتطاع أموال من ميزانية الوزارات لدعم لاجئي أوكرانيا

الحكومة الإسرائيلية،
الحكومة الإسرائيلية، فيتو

أجرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استفتاء وزاريا عاجلا بشأن اقتطاع عشرات الملايين من الدولارات من ميزانية الوزارات لتقديم المساعدات للاجئين الأوكرانيين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على اقتطاع بنسبة 0.06% من موازنات الوزارات الحكومية في العام المالي 2023 لصالح اللاجئين الأوكرانيين في بلادها.

تقديم مساعدات إسرائيلية لأوكرانيا

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه تمت الموافقة على تمديد المساعدات الإنسانية للاجئين من أوكرانيا في البلاد، حيث وافقت حكومة بنيامين نتنياهو على اقتطاع بنسبة 0.06% من موازنات الوزارات الحكومية في العام المالي الحالي، بقيمة 42 مليون شيكل (3.6 ملايين دولار).

وأذنت الحكومة الإسرائيلية في استفتاء تم، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتمديد تغطية التأمين الطبي للاجئين من أوكرانيا.

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تمديد التأمين الطبي لـ 14 ألف لاجئ من أوكرانيا

وكان وزير الصحة الإسرائيلي موشيه أربيل، قد هاجم بنيامين نتنياهو، بسبب قراره تمديد التأمين الطبي لـ 14 ألف لاجئ من أوكرانيا على حساب ميزانية وزارة الصحة في بلاده، محذرا من أن أي تخفيض آخر في موازنة الوزارة سيؤدي إلى توقف برامج الوزارة وإلحاق "أضرار جسيمة" بالخدمات الأساسية للمواطنين الإسرائيليين.

ويشار إلى أن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قد ذكرت في العشرين من الشهر الجاري، أن "أوكرانيا أرسلت رسالة تهديد قوية إلى إسرائيل، مفادها ضرورة توقف تل أبيب عن ترحيل الأوكرانيين من أراضيها، وإلا فإنه سيتم منع الإسرائيليين من دخول أومان، هذا العام".

وذكرت الصحيفة أن "الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينكسي، قد بعث بهذه الرسالة إلى مواطني أوكرانيا"، وذلك حسب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، موضحا أن "بلاده تستقبل عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدينة "أومان" كل عام، في ظل وجود مخاطر أمنية عالية وجهود لوجستية ضخمة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تسيء معاملة اللاجئين الأوكرانيين في بلادها".

ويشار إلى أن عشرات الآلاف من اليهود الإسرائيليين، خاصة من "الحسيديم"، يحجون إلى "أومان" الواقعة وسط أوكرانيا، من جميع أنحاء العالم من أجل زيارة ضريح الحاخام ناخمان، مؤسس الحركة "الحسيدية" بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة، والتي تحل غالبا، في شهر سبتمبر من كل عام.

وسبق في 11 من الشهر الجاري، أن وجّه السفير الأوكراني لدى تل أبيب، انتقادا كبيرا للحكومة الإسرائيلية بعد إعلانها وقف المساعدات الطبية للاجئين الأوكرانيين في إسرائيل، وهو ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، معربا عن خيبة أمله الكبيرة وقلقه من القرار الإسرائيلي، بحسب الصحيفة.
 

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