وكيل شباب الدقهلية تكرم فريق تنس الطاولة لحصوله على المركز الأول بمدينة بورسعيد

كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، أعضاء فريق تنس الطاولة باللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لحصولهم على المركز الأول ببطولة تنس الطاولة، والتي أقيمت بمدينة بورسعيد بمشاركة فرق من محافظات بورسعيد والمنوفية ودمياط بالإضافة إلى محافظة الدقهلية، خلال الفترة من 21 حتى 23 أغسطس الجاري.

بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وحسام مصطفى مدير اللجنة الرياضية، وشكري المغازي مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والمحاسب محمود البلبيسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع الدقهلية، ومحب موسى وشريف سلامة عضو لجنة الأزمات والكوارث.

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هذا بالإضافة إلى حضور المكرمين من فريق تنس الطاولة باللجنة الرياضية وهم:- المدرب عمرو فرحات، واللاعب السعيد السعيد محمود ميدان، واللاعب هيثم محمد محمد إبراهيم، واللاعب عادل محمد احمد الحسيني، واللاعب محمد حسن محمد عبد الرحمن.

هنأت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال اللقاء أعضاء فريق تنس الطاولة باللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، متمنيه لهم دوام التوفيق والنجاح، فى المنافسات النهائية لبطولة الجمهورية، والتى سوف تقام بمدينة رأس البر في الفترة من 17 حتى 28 سبتمبر القادم، كما تسلمت سيادتها خطاب التكريم من الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع الدقهلية من المحاسب محمود البلبيسي.

يأتي هذا التكريم من الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، فى إطار تكريم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية للمتميزين والمتفوقين فى جميع المجالات الرياضية والثقافية والفنية على مستوى الشباب والرياضة بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وحسام مصطفى مدير اللجنة الرياضية بالمديرية.