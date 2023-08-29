محافظ القليوبية يفتتح عددا من مشروعات التطوير بمراكز الشباب

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب البرادعة المُنشأ جديدًا بتكلفة إجمالية ١.٣مليون جنيه على مساحة ١٤٥م، والقائم بتنفيذه مديرية الإسكان بالقليوبية، ويتضمن المبنى صالة ألعاب وغرف إدارية.

كما تم افتتاح مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب أجهور الصغرى المُنشأ جديدًا بتكلفة إجمالية ١.٣ مليون جنيه على مساحة ١٤٥م، تنفيذ مديرية الإسكان بالقليوبية، ويشتمل على نشاطات دينية وثقافية واجتماعية إلى جانب مختلف النشاطات الرياضية.

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وأوضح "محافظ القليوبية" خلال الافتتاحات أن المحافظة تستهدف من تنفيذ هذه المشروعات الإستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب، مُشيرًا إلى أهمية الطفرة الإنشائية غير المسبوقة التي تشهدُها مراكز شباب القليوبية، وأثرها الفعال في إثراء النشاط وزيادة عدد المستفيدين من أنشطة مراكز الشباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما نقل الصبروط تهنئة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لشباب القليوبية بمناسبة العيد القومي ال ١٥٥، مؤكدا اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية على مستوى المحافظات ومنها القليوبية مشيرا إلى أهمية تطوير البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها مراكز الشباب لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير واتاحة الفرصة للنشء والشباب للاستفادة من أنشطة مراكز الشباب.