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رياضة

الدوري السعودي، أهلي جدة يتقدم على الطائي بهدف محرز في الشوط الأول

رياض محرز يسجل هدف
رياض محرز يسجل هدف أهلي جدة أمام الطائي، فيتو

الدوري السعودي، تقدم فريق أهلي جدة على نظيره الطائي، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

 

أحداث مباراة أهلي جدة والطائي في الدوري السعودي

بدأت المباراة بسيطرة وضغط من أهلي جدة، الذي حاول لاعبوه استغلال عاملي الأرض والجمهور، حيث بدأت الخطورة في الدقيقة السادسة بعد كرة عرضية من رياض محرز من يمين منطقة الجزاء قابلها إزجان أليوسكي بتسديدة قوية أبعدها فيكتور براجا حارس الطائي بشكل رائع.

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وفي الدقيقة 14، أرسل بسام الحريجي لاعب الأهلي كرة عرضية من اليمين قابلها فرانك كيسي برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس فيكتور براجا من منتصف مرماه.

وفي الدقيقة 32، أطلق فيرجيل ميسيدجان لاعب الطائي تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة 35، أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه ألفا سيميدو لاعب الطائي بعد مراجعة تقنية الفيديو بعد تدخله العنيف على ميره ديمرال لاعب الأهلي.

وفي الدقيقة 39، أحرز رياض محرز هدف أهلي جدة بعد كرة عرضية أرضية من ألان سان ماكسيمان من يسار منطقة الجزاء قابلها محرز بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى، لينتهي الشوط بتقدم أهلي جدة بهدف نظيف.
 

تشكيل الأهلي أمام الطائي في الدوري السعودي

وكان الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة أعلن التشكيل الرسمي الذي يواجه الطائي والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: بسام الحريجي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، إزجان اليوسكي

الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسي، سميحان النابت

الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، آلان سانت ماكسيمين

فيما يغيب الإسباني جابري فيجا عن قائمة الأهلي الأساسية والاحتياطية، حيث خاض مرانًا جماعيًا واحدًا منذ وصوله إلى السعودية، بجانب غياب زياد الجهني بسبب الإصابة. 

ويملك الأهلي 9 نقاط من 3 مباريات، بالعلامة الكاملة. ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز لمزاحمة الاتحاد في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

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