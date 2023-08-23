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ثقافة وفنون

حمزة نمرة يطرح أغنية "عالم كدابة" (فيديو)

حمزة نمرة، فيتو
حمزة نمرة، فيتو

طرح المطرب منذ قليل حمزة نمرة أغنيته الجديدة عالم كدابة من ألبومه الجديد “رايق”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية حمزة نمرة الجديدة

أغنية حمزة نمرة الجديدة “عالم كدابة” من كلمات حسام سعيد ومن ألحان عمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

أغاني حمزة نمرة

وطرح حمزة نمرة مؤخرًا أغنية رياح الحياة من ألبومه الجديد "رايق"، وتواجدت الأغنية ضمن قائمة التريند على موقع يوتيوب، وحققت تفاعلًا جماهيريًّا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

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أغنية رياح الحياة 

أغنية رياح الحياة من كلمات: محمود فاروق، ألحان: حمزة نَمِرة، توزيع وميكساج: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان، باص جيتار: أحمد رجب.

ألبوم حمزة نمرة الجديد 

ويفاجئ حمزة جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال الألبوم الذي يضم 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

ويخوض نمرة مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.

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