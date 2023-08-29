طريقة عمل المكرونة النجرسكو، جوسي ولذيذة وسهلة التحضير
طريقة عمل المكرونة النجرسكو، النجرسكو من الأطباق الإيطالية الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا لمذاقها المميز الذى لا يقاوم.
وطريقة عمل المكرونة النجرسكو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى عبارة عن مكرونة بالدجاج والبشاميل والزيتون والفلفل الألوان وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.
وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل المكرونة النجرسكو.
مكونات عمل المكرونة النجرسكو:-
كيس مكرونة اسباجتى
نصف كيلو صدور مقطعة مكعبات
ربع كيلو بصل مفروم
ثمرة فلفل رومي اخضر مقطع مكعبات صغيرة
ثمرة فلفل رومي احمر مقطع مكعبات صغيرة
ثمرة فلفل رومي أصفر مقطع مكعبات صغيرة
بهارات دجاج
ملح
فلفل اسود
رشة بابريكا
للبشاميل
2 ملعقة كبيرة سمن
2 ملعقة كبيرة دقيق
ليتر لبن حليب
2 مكعب مرقة دجاج
ملح
فلفل اسود
كوب جبن مبشور شيدر ومودزاريلا
للوجه
مودزاريلا
طريقة عمل المكرونة النجرسكو:-
- نحضر الدجاج ونغسلها جيدا، ثم نشوحها مع البصل على النار ونضيف التوابل المذكورة، ثم نضيف الفلفل ونقلب حتى يذبل قليلا، ثم نرفعها من على النار ونضع الزيتون.
- ثم ننشل الدجاج ط من الحلة ونتركها جانبا.
- وفى نفس الحلة نضيف السمن ونتركها تسخن على النار، ثم نضيف الدقيق ونحمره جيدا، ثم نضيف الحليب البارد تدريجيا مع التقليب على النار الهادئة حتى يغلظ قوامه قليلا مع مراعاة أن بشاميل النجرسكو خفيف على عكس المكرونة بالبشاميل.
- بعدها نتبل البشاميل بمكعب المرق والملح والتوابل، ونضيف كوب الجبن المبشور ونقلب جيدا.
- ثم نرفعه من على النار.
- بعدها نشعل الفرن ونتركه يسخن.
- ثم نحضر صينية فرن متوسطة الحجم وندهنها بالزيت.
- ثم نحضر المكرونة ونضع عليها كوب بشاميل ونقلب جيدا، ثم نضع عليها حشوة الدجاج والزيتون التى حضرناها ونضيف لها القليل من الجبن.
- ثم نحضر الصينية ونضع بها المكرونة بالحشو والزيتون ونصب عليهم باقى كمية البشاميل المتبقى.
- ثم نضع على الوجه الجبن المبشور، وندخلها الفرن الساخن حتى يحمر الوجه.
- ثم نخرج النجرسكو ونتركها تهدأ قليلا، ثم تقطع وتقدم بعدها ساخنة.
- ويجب مراعاة عدم الإكثار الملح فى حشوة الدجاج وفى البشاميل لأن النجرسكو بها زيتون وجبن رومى وهى مكونات تحتوى على الملح وبالتالى يجب ضبط كمية الملح.
- ويمكن تقديم النجرسكو بمفردها أو مع البانية أو الكفتة حسب الرغبة.
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