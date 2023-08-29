الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

فريق الفنون الشعبية بالدقهلية يشارك في احتفال اليوم المصري الكوري

فعاليات فريق الفنون،
فعاليات فريق الفنون، فيتو

شارك فريق الفنون الشعبية بمركز الفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب، في العرض النهائي المشترك لفرقة الفنون الشعبية بالدقهلية وبورسعيد ودولة كوريا الجنوبية، في اليوم المصري الكوري، في إطار تبادل الوفود الشبابية مع وزارة الشباب والرياضة، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

 

ورافق فريق الفنون الشعبية  طارق دهب، مدير عام الإدارة العامة للشباب، والأستاذ صلاح أحمد علي، والمدربان الدكتور أيمن على وأحمد القاضي، والشباب والفتيات أعضاء فريق الفنون الشعبية.

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تضمنت فعاليات العرض النهائي المشترك  لفرقة الفنون الشعبية بمركز الفنون بالإدارة العامة للشباب،  عروض فنية استعراضية منها التنورة ومنها ما يتعلق بالفلكلور والتراث الشعبي البحرى والصعيدى مع تابلوهات استعراضية غنائية لاقت استحسان الجميع أثناء عرضها بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد استقبلت الوفد الشبابي من كوريا الجنوبية، في إطار إنماء وتوطيد العلاقات بين البلدين من خلال الشباب، وتنفيذًا للبرنامج التنفيذي والتعاون في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ونظيرتها الكورية.

تأتي مشاركة فريق الفنون الشعبية بمركز الفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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