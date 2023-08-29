الدوري السعودي، النصر يتقدم على الشباب بثلاثية رونالدو وماني في الشوط الأول

الدوري السعودي، تقدم فريق النصر على نظيره الشباب بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

أحرز أهداف النصر، كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو “هدفين” من ركلتي جزاء في الدقيقتين 15 و37، فيما ألغى الحكم هدفا آخر أحرزه النجم البرتغالي بعد العودة لتقنية الفيديو، قبل أن يضيف الهدف الثالث ساديو ماني في الدقيقة 41.

أحداث مباراة الشباب والنصر في الدوري السعودي

بدأ فريق الشباب المباراة بضغط مبكر، وشكل خطورة في الدقيقة السادسة بعدما انفرد فهد المولد قبل أن يسقط مطالبا بركلة جزاء، إلا أن الحكم احتسب تسلل على لاعب الشباب.

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في الدقيقة 11، شن النصر أول هجماته بعد تصويبة قوية من بروزوفيتش من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الشباب لترتد إلى عبد الرحمن غريب ليسدد كرة بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 15، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق النصر تصدى لها كريستيانو رونالدو وأحرز الهدف الأول لفريقه بعد تصويبة أرضية على يسار حارس مرمى الشباب.

وفي الدقيقة 18، ألغى الحكم هدفا آخر سجله النصر عن طريق كريستيانو رونالدو بعد عملية دفع لمدافع الشباب بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 36، احتسب حكم المباراة لصالح كريستيانو رونالدو لاعب النصر، الذي تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليتصدى لها النجم البرتغالي ويسددها بنجاح في الشباك.

وفي الدقيقة 41، استغل النجم السنغالي ساديو ماني تمريرة بينية لينفرد بحارس مرمى الشباب، ويطلق تسديدة أرضية قوية سكنت الشباك،، لينتهي الشوط بتقدم ثمين للنصر بثلاثية نظيفة.

تشكيل الشباب أمام النصر في الدوري السعودي

وأعلن مارسيل كايرز المدير الفني لفريق الشباب، تشكيل فريقه لمواجهة النصر، حيث جاء على النحو التالي: "كيم سوينج جيو، فواز الصقور، نادر الشراري، اياغو سانتوس، حسين الصبياني، حوستافو كويلار، حسين القحطاني، ايفر بانيغا، فهد المولد، هتان باهبري، حبيب ديالو".

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "فواز القرني، محمد حربوش، خالد عسيري، ناصر البيشي، عبدالله الجوعي، ماجد كنبة، رياض شراحيلي، سعد المولد، نواف الصعدي.

تشكيل النصر أمام الشباب في الدوري السعودي

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق النصر السعودي بقيادة لويس كاسترو، تشكيل فريقه لمواجهة الشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي، والذي شهد تواجد كل من الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد آل فتيل، إيمريك لابورت، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

ترتيب النصر والشباب في الدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، بينما يقع الشباب في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.

وضمن مباريات اليوم من الدوري السعودي، حقق فريق التعاون السعودي فوزا هاما على نظيره الأخدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

أحرز هدف المباراة معاذ فقيهي لاعب التعاون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما تسلم كرة خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية ترتطم بالعارضة وتسقط داخل الشباك.

وكان ماتيوس دوس سانتوس لاعب التعاون أهدر ركلة جزاء لفريقه التعاون في الدقيقة الثامنة، حيث بدأ فريق التعاون بضغط مكثف وسيطر على مجريات الأمور.

ترتيب التعاون والأخدود في جدول ترتيب الدوري السعودي

بتلك النتيجة، يرفع فريق التعاون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف خلف الهلال الوصيف، فيما تجمد رصيد الأخدود عند نقطة يتيمة في المركز قبل الأخير.