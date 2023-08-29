العثور على كنز في نيوزيلندا
عثر علماء الحفريات على كنز أحفوري في مانجير بأوكلاند في نيوزيلندا، وسجل الباحثون 266 نوعًا أحفوريًا مختلفًا، مما يجعل الكنز المكتشف أغنى الأحافير وأكثرها تنوعًا في عصرها التي تم العثور عليها في نيوزيلندا على الإطلاق.
10 عينات من حلزون الكتان النيوزيلندي
وتضمن الكنز الأحفوري عشر عينات من حلزون الكتان النيوزيلندي الشهير الذي لا بد أنه عاش على الأرض المجاورة وجرفته مياه الأمطار إلى البحر، كما تتضمن الاكتشافات النادرة فقرات معزولة لحوت البالين، وسنًا مكسورة لحوت العنبر، وعمودًا فقريًا لسمك القرش المنقرض، وصفائح أسنان لأشعة النسر، وغيرها.
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