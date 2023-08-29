إنبي يفوز على الإسماعيلي وديًا بحضور أبو الحسن وجريشة (صور)

فاز الفريق الأول بنادي إنبي على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم بملاعب نادي إنبي الكيلو 17، ضمن إستعدادات الفريق البترولي لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدورى المصرى الممتاز.



وحرص تامر مصطفى المدير الفنى للفريق الأول بنادى إنبي، على الدفع بالعديد من اللاعبين فى المباراة الودية للوقوف على مستواهم الفنى والبدنى قبل إنطلاق المعسكر الثانى للفريق نهاية الأسبوع الجاري.

Advertisements



وشهدت المباراة تواجد عددًا من أعضاء مجلس إدارة نادى إنبي، أبرزهم عبد ربه إبراهيم أمين الصندوق والمهندس أحمد الخشاب والمهندس محمد السيد أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة لحضور رئيس نادى الإسماعيلي المهندس نصر أبو الحسن ولفيف كبير من مسئولي النادى الإسماعيلي.



وحرص مجلس إدارة نادي إنبي على إهداء درع النادي لرئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلى المهندس نصر أبو الحسن بمناسبة توليه رئاسة النادي، متمنين للنادي الإسماعيلي الكبير ومجلس إدارته وجماهيره العريضة دوام التوفيق والنجاح.



يذكر أن الفريق البترولى قد فاز أمس على نظيره الجونة وديًا بهدف دون رد، بعد مشاركة أكثر من 12 ناشئ من قطاع الناشئين خلال المباراة من مواليد 2003 و2005، لإختيار أفضل العناصر المميزة خلال الفترة المقبلة للإنضمام للفريق الأول.



المحكمة الرياضية ترفض طعن إنبي

وتلقى إنبي إخطارًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) برفض الطعن المقدم على قرار إيقافه عن القيد 3 فترات مقبلة بسبب قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق.

وقف القيد بإنبي

وكانت المحكمة غرمت إنبي 910 آلاف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لزياد بوغطاس مع مهلة 45 يومًا للسداد وهو ما لم يحدث لتصدر قرارها الرسمي بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات انتقالات.

ودخل النادي البترولي في محاولات مع اللاعب لتقسيط الغرامة خاصة بعد رفض الطعن المقدم

وقف القيد بنادي إنبي

وقررت المحكمة الرياضية (كاس) حكما نهائيا إيقاف النادي البترولي عن القيد لـ3 فترات مقبلة بعد انتهاء المهلة المحددة لدفع الغرامة.

وضم نادي إنبي مدافع النجم الساحلي الدولي التونسي زياد بوغطاس في صفقة انتقال حرموسم 2020 بعقد يمتد لـ3 مواسم إلا أنه فسخ تعاقده مع النادي بعد موسم واحد فقط.

إنطلاق المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق البترولى

واستأنف السبت الفريق الأول بنادي إنبي تدريباته اليومية بملاعب نادي إنبي الكيلو 17، وذلك عقب إنتهاء معسكره المغلق الأول يوم الأربعاء الماضى بالإسكندرية وحصول الفريق على راحة لمدة يومان.

وكان الفريق البترولي قد خاض معسكره الأول بالإسكندرية خلال الفترة من 16 وحتى 23 أغسطس، خاض خلالهم مباراتان وديتان أمام الترام وسبورتنج.



ومن المقرر أن ينطلق المعسكر المغلق الثانى للفريق يوم الجمعة المقبلة، حيث سيخوض الفريق البترولي 7 مباريات ودية منهم مباراتان وديتان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين أمام الإسماعيلي والداخلية، ثم يخوض الفريق 4 وديات داخل المعسكر المغلق، قبل أن يختتم مباراته الودية الأخيرة عقب إنتهاء المعسكر.