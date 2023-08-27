الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

إنبي يفشل في حل أزمة القيد

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

حالة من القلق تسيطر على مسئولي نادي إنبي والمدير الفني تامر مصطفى بعد فشل النادي في حل أزمة إيقاف القيد بالفريق الكروي بالنادي لمدة ثلاث فترات قادمة.

وفشل مسئولو انبي في توفير الغرامة المالية الموقعة على النادي وقيمتها 910 آلاف دولار حتى الآن وأصبح النادي مهدد بعدم التعاقد مع لاعبين بالميركاتو الصيفي الحالي في حالة عدم سداد الغرامة المالية حيث يستطيع إنبي رفع هذا الإيقاف حال سداد قيمة الغرامة.

المحكمة الرياضية ترفض طعن إنبي

وتلقى إنبي إخطارًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) برفض الطعن المقدم على قرار إيقافه عن القيد 3 فترات مقبلة بسبب قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق.

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وقف القيد بإنبي

وكانت المحكمة غرمت إنبي 910 آلاف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لزياد بوغطاس مع مهلة 45 يومًا للسداد وهو ما لم يحدث لتصدر قرارها الرسمي بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات انتقالات.

ودخل النادي البترولي في محاولات مع اللاعب لتقسيط الغرامة خاصة بعد رفض الطعن المقدم

وقف القيد بنادي إنبي

وقررت المحكمة الرياضية (كاس) حكما نهائيا إيقاف النادي البترولي عن القيد لـ3 فترات مقبلة بعد انتهاء المهلة المحددة لدفع الغرامة.

وضم نادي إنبي مدافع النجم الساحلي الدولي التونسي زياد بوغطاس في صفقة انتقال حرموسم 2020  بعقد يمتد لـ3 مواسم إلا أنه فسخ تعاقده مع النادي بعد موسم واحد فقط.

إنطلاق المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق البترولى 

واستأنف أمس السبت الفريق الأول بنادي إنبي تدريباته اليومية  بملاعب نادي إنبي الكيلو 17، وذلك عقب إنتهاء معسكره المغلق الأول يوم الأربعاء الماضى بالإسكندرية وحصول الفريق على راحة لمدة يومان.

وكان الفريق البترولي قد خاض معسكره الأول بالإسكندرية خلال الفترة من 16 وحتى 23 أغسطس، خاض خلالهم مباراتان وديتان أمام الترام وسبورتنج.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر المغلق الثانى للفريق يوم الجمعة المقبلة، حيث سيخوض الفريق البترولي 7 مباريات ودية منهم مباراتان وديتان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين أمام الإسماعيلي والداخلية، ثم يخوض الفريق 4 وديات داخل المعسكر المغلق، قبل أن يختتم مباراته الودية الأخيرة عقب إنتهاء المعسكر. 

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