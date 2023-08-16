بسبب بوغطاس، المحكمة الرياضية تقرر إيقاف قيد إنبي

إنبى، تلقى نادى إنبي إخطارًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية كاس بإيقافه عن القيد ثلاث فترات مقبلة بسبب قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق البترولى السابق.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية كأس غرمت إنبي مبلغ 910 آلاف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لزياد بوغطاس مع منح مهلة شهر ونصف للسداد وهو ما لم يحدث لتصدر قرارها الرسمي بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات انتقالات.

ويستطيع إنبي رفع هذا الإيقاف حال سداد قيمة الغرامة.

Advertisements

وقف القيد بنادي إنبي

وقررت المحكمة الرياضية (كاس) حكما نهائيا إيقاف النادي البترولي عن القيد لـ3 فترات مقبلة بعد انتهاء المهلة المحددة لدفع الغرامة.

وأصدرت (كاس) حكمًا نهائيًا في يونيو الماضي بحصول زياد بو غطاس علي مستحقاته إلى جانب تغريم إنبي 910 آلاف دولار بعد فسخ التعاقد بين الطرفين؛ لعدم حصول اللاعب على مستحقاته.

ويتم رفع عقوبة إيقاف القيد حال قيام إنبي بسداد الغرامة الموقعة عليه.

يذكر ان مسئولو نادي إنبي دخلوا في مفاوضات مع زياد بوغطاس في الفترة الماضية لمحاولة حل الأزمة بشكل ودي.

وضم نادي إنبي مدافع النجم الساحلي الدولي التونسي زياد بوغطاس في صفقة انتقال حرموسم 2020 بعقد يمتد لـ3 مواسم إلا أنه فسخ تعاقده مع النادي بعد موسم واحد فقط.

إنبي يبدأ فترة الإعداد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى فترة إعداده للموسم الرياضى 2024/2023 الجديد 5 أغسطس، بملاعب النادى الكيلو 17.

وحرص الجهاز الفنى للفريق البترولى بقيادة تامر مصطفى على منح اللاعبين راحة طويلة عقب ضغط المباريات في الموسم الماضي والذى حقق خلاله الفريق المركز السادس بجدول الدورى الممتاز، بالإضافة للوصول إلى ربع نهائى كأس مصر لأول مرة منذ 7 سنوات.

عرض برتغالي لمحمد حمدي

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: "تلقينا عرض رسمي من الدوري البرتغالي لضم اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق وأيضًا عرض شفهي من الدوري الاسباني وخلال الأيام القادمة ستكون هناك مناقشات حول الصفقة مضيفًا أننا لن نقف أمام أي لاعب في الاحتراف وكان قد تلقينا عرض من نادي ويجان بقيمة 500 ألف إسترليني والصفقة لم تتوقف بسبب الماديات ولكن العرض كان مشروطًا بقيد اللاعب في ويجان بالفريق الأول وهذا الأمر يحتاج إلى موسمين".

وتابع "أحمد نادر حواش لم يتلقَّ أي عروض من الزمالك خلال الفترة الماضية واللاعب مستمر مع إنبي".

وتقدم مسؤولو نادي إنبي بشكوى إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ضد لاعب الفريق أحمد عيد، بعد قيام الأخير بالانقطاع عن تدريبات الفريق البترولي، منذ مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي اختتمت مؤخرا في المغرب.

وجاءت تلك الخطوة من جانب مسئولي إنبي، بعد أن علموا أن اللاعب انضم إلى تدريبات نادي الزمالك رغم عدم انتهاء إعارته، على الرغم من قيام نادي إنبي بتفعيل بند الشراء في عقد اللاعب المعار للفريق البترولي من نادي الزمالك.

وكان نادي إنبي أعلن انقطاع التواصل مع اللاعب، وعدم رده على اتصالات مسئولي إنبي منذ عودته من المغرب.