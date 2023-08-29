7 أعراض للإصابة بهبوط السكر في الدم

هبوط السكر في الدم، يتعرض مريض السكر الي هبوط نسبة السكر في الدم ويوجد عدة أعراض للإصابة بهبوط السكر.

شروط للتأكد من هبوط السكر في الدم

وكشف الدكتور أحمد السبعاوي مقرر اللجنة القومية للأمراض الغير سارية بوزارة الصحة أن هناك 3 شروط للتأكد من هبوط السكر في الدم منها أن يكون قياس السكر أقل من ٧٠ مشيرا الي وجود سكر كاذب أو سكر تفاعلي يكون فيه نسبة السكر تصل إلى ٢٠٠.

هبوط السكر الكاذب

وأشار في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن مرضي هبوط السكر الكاذب هؤلاء كانوا يعانون فترات طويلة من ارتفاع السكر في الدم بنسب تصل إلى ٣٠٠ و٤٠٠ وعند تناول هؤلاء المرضي العلاج وتناول نظام غذائي صحي وضبط السكر في الدم ينخفض السكر ولا يعتاد الجسم علي انخفاض السكر في الدم وتبدأ أعراض هبوط السكر ويشعر بها المريض فيتناول سكريات فيرتفع السكر مرة أخرى.

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مرض السكر

أعراض هبوط السكر

وكشف عن أهم أعراض هبوط السكر منها:

١- الدوخة

٢- الرعشة

٣-العرق الزائد

٤-الشعور بالهبوط

٥- الجوع المستمر

٦- تشنجات في حالة اهمال علاج هبوط السكر

٧-غيبوبة سكر

مرض السكر

وقالت وزارة الصحة انه تحدث الإصابة بمرض السكر بسبب عجز في البنكرياس وعدم قدرته علي إنتاج الأنسولين بكمية كافية للجسم وكذلك عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين المنتج من خلال البنكرياس.

تحاليل اكتشاف الإصابة بمرض السكر

ويوجد عدد من التحاليل الضرورية التي يجب إجراؤها لتشخيص الإصابة بمرض السكر:

١- تحليل سكر صائم ويجري بعد 8 ساعات صيام من الليل

٢- تحليل سكر فاطر ويكون بعد تناول الطعام بساعتين

٣-تحليل السكر التراكمي يوضح نسبة السكر في آخر 3 أشهر.

كما يوجد عدد من التحاليل الدورية التي يجب على مرضى السكر المؤكد إصابتهم بالمرض إجراؤها منها:

١- وظائف الغدة الدرقية

٢- الدهون والكوليسترول في الدم

٣- زيارة طبيب القلب والأسنان

٤- الهيموجلوبين السكري

٥-فحص قاع العين

٦-فحص القدمين

٧- وظائف الكبد

٨- وظائف الكلى

٩- زلال البـول

ومرض السكر من الأمراض المزمنة التي تصاحب المريض مدى الحياة ولا يوجد علاج شافي من المرض نهائيا.