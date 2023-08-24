الخميس 24 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

الصحة تكشف طرق التعامل مع أعراض مرض السكر وتنصح بإجراء هذه التحاليل

مرض السكر، فيتو
مرض السكر، فيتو

كشف الدكتور أحمد سبعاوي مقرر اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة عن طرق التعامل الصحيحة مع أعراض الإصابة بمرض السكر.

 

أعراض مرض السكر 

 

وأضاف السبعاوي في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة أن أي مريض  تظهر عليه أعراض الالتهابات المتكررة في أي مكان بالجسم والجوع والعطش المستمر وكثرة التبول يجب عليه قياس نسبة السكر في الدم تحسبا للإصابة بمرض السكر.

 

وأشار إلى أن تحليل السكر الطبيعي الصائم بعد صيام ٨ ساعات عن الطعام من 70 إلى 99 بينما تحليل السكر فاطر أو بعد تناول الطعام بساعتين تكون نسبته 140.

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مرض السكر

تحليل وظائف الكبد والكلى وتحليل السكر التراكمي

 

وأوضح أنه في حالة إرتفاع نسبة السكر في الدم يجب اللجوء لأقرب طبيب أو مستشفي للكشف والمتابعة وإجراء عدة فحوصات وتحاليل منها تحليل وظائف الكبد ووظائف الكلى وتحليل السكر التراكمي ونسبة الكوليسترول والدهون وتحليل الزلال بالبول، مشيرا إلى أن تلك التحاليل يجب إجراؤها عند بداية تشخيص الإصابة بمرض السكر ويتم تكرارها سنويا.

وأشار إلى أن الطبيب المعالج بعد الاضطلاع علي نتائج التحاليل يكتب العلاج المناسب للمريض وكذلك وضع نظام غذائي مناسب

أوضح أن مريض السكر في حالة الإكتشاف المبكر للإصابة وضبط معدلات السكر في الدم والمتابعة مع الطبيب بانتظام يمكن أن يعيش سنوات عمره متعايش مع المرض دون اي مشكلات صحية ومضاعفات.

أعراض الإصابة بمرض السكر

 

كانت كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بمرض السكر منها:

١-نقص مفاجئ في السكر

٢- حكة والتهابات جلدية

٣- اضطرابات في البصر

٤- كثرة التبول

٥- الجوع الشديد

٦- العطش الشديد وجفاف الفم

٧- تأخر في التئام الجروح

٨- ألم وتنميل في الأطراف

٩- حرارة في القدمين

١٠- تعب وإرهاق

مرض السكر 

وقالت وزارة الصحة انه تحدث الإصابة بمرض السكر بسبب  عجز  في البنكرياس وعدم قدرته علي إنتاج الأنسولين بكمية كافية للجسم وكذلك  عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين المنتج من خلال البنكرياس.

تحاليل اكتشاف الإصابة بمرض السكر 

ويوجد عدد من التحاليل الضرورية التي يجب إجراؤها لتشخيص الإصابة بمرض السكر:

١- تحليل سكر صائم ويجري بعد 8 ساعات صيام من الليل

٢- تحليل سكر فاطر ويكون بعد تناول الطعام بساعتين 
٣-تحليل السكر التراكمي يوضح نسبة السكر في آخر 3 أشهر 
 

كما يوجد عدد من التحاليل الدورية التي يجب على مرضى السكر المؤكد إصابتهم بالمرض إجراؤها منها:

١- وظائف الغدة الدرقية 
٢- الدهون والكوليسترول في الدم 
٣- زيارة طبيب القلب والأسنان 
٤- الهيموجلوبين السكري 
٥-فحص قاع العين 
٦-فحص القدمين 
٧- وظائف الكبد 
٨- وظائف الكلى 
٩- زلال البـول 

ومرض السكر من الأمراض المزمنة التي تصاحب المريض مدى الحياة ولا يوجد علاج شافي من المرض نهائيا.

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طرق الحماية من مرض السكر 

ووجهت وزارة الصحة نصائح  للوقاية من مرض السكر وتشمل:

١- الحفاظ على وزن صحي.
٢- تجنب تعاطي التبغ. 
٣- ممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن 30 دقيقة خلال معظم أيام الأسبوع. 
٤- اتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون المشبعة.

 

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