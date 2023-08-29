الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس دميان

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس دميان بأنطاكية.

استشهاد القديس دميان

كان القديس دميان بمدينة أنطاكية، ولما ثار الاضطهاد على المسيحيين، قام هذا القديس واعترف أمام وإلى أنطاكية بالسيد المسيح، فعذبه بعذابات شديدة، وكان الله يشفيه ويعزيه ويقويه. ولما تَحير الوالي في أمر تعذيبه أمر بقطع رأسه. فنال إكليل الشهادة.

البابا تواضروس يشجع على القراءة ويحذر من أضرار الموبايل

ومن ناحية أخرى ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، محاضرة في سيمنار مجمع كهنة الإسكندرية وأسرهم، المنعقد في بيت القديس الأنبا بولا بمنطقة الزعفرانة. وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الثلاثاء القداس الإلهي مع المشاركين في السيمنار.

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محاضرة البابا تواضروس

وتناول قداسة البابا تواضروس الثاني في محاضرته والتي خصصها للكهنة وزوجاتهم، موضوع بعنوان "أمامك يا رب" وقرأ الجزء التالي من سفر المزامير: "فَالآنَ يَا أَيُّهَا الْمُلُوكُ تَعَقَّلُوا. تَأَدَّبُوا يَا قُضَاةَ الأَرْضِ. اعْبُدُوا الرَّبَّ بِخَوْفٍ، وَاهْتِفُوا بِرَعْدَةٍ. قَبِّلُوا الابْنَ لِئَلاَّ يَغْضَبَ فَتَبِيدُوا مِنَ الطَّرِيقِ. لأَنَّهُ عَنْ قَلِيل يَتَّقِدُ غَضَبُهُ. طُوبَى لِجَمِيعِ الْمُتَّكِلِينَ عَلَيْهِ." (مز ٢: ١٠ - ١٢) وكذلك من سفر نشيد الأنشاد: "يَا حَمَامَتِي فِي مَحَاجِئِ الصَّخْرِ، فِي سِتْرِ الْمَعَاقِلِ، أَرِينِي وَجْهَكِ، أَسْمِعِينِي صَوْتَكِ، لأَنَّ صَوْتَكِ لَطِيفٌ وَوَجْهَكِ جَمِيلٌ." (نش ٢: ١٤).

وأكد قداسته البابا تواضروس الثاني خلال الكلمة على كلمات القديس يوحنا ذهبي الفم:- 
١- ما أجمل أيقونة المسيح المرسومة في دمعة إنسان تائب.
٢- الوجه الذي تقدس بعلامة الصليب لا يمكن أن ينحني للشيطان.
٣- ليس من المهم أن تكون شمسًا أو حتى قمرًا أو نجمًا المهم أن تكون في السماء.

وأشار قداسته البابا تواضروس إلى أنه من العبارات الجميلة في القداس الإلهي عبارة: "أمامك يا رب" وتسائل: ترى ما هي مشاعر كل واحد منا وهو واقف أمام الله؟!" 
ثم تحدث عن أربعة أنواع من المشاعر:. وهي:
١- أمامك يا رب خاضعين.
٢- أمامك يارب فرحين. 
٣- أمامك يارب خجلانين من ضعفاتنا. 
٤- أمامك يارب مكشوفين.

وفي نهاية الكلمة أجاب قداسة البابا تواضروس على أسئلة الحضور.

كما حرص قداسة البابا تواضروس أن يلقي كلمة لأبناء الآباء الكهنة، والتي تحدث خلالها عن "فوائد قراءة الكتب وأضرار الموبايل" 
   
حضر اللقاء إلى جانب الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وهم أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هيرمينا (قطاع شرق)، صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الاحمر، والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

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استشهاد القديس دميان القديس دميان الكنيسة الأرثوذكسية البابا تواضروس الكنيسة الأرثوذكسية

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