تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد 30 ألف مسيحي بالإسكندرية

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تذكار استشهاد 30 ألف قبطي في الإسكندرية.

﻿ استشهاد 30 ألف مسيحي

في مثل هذا اليوم وفي فترة نفى البابا ديوسقوروس الإسكندري إلى جزيرة جاجرا، استشهد ثلاثون ألف مسيحي في الإسكندرية.

وذلك أنه بعد أن نفى الملك مركيانوس البابا ديوسقوروس، عيَّن بروتاريوس بطريركًا عوضًا عنه. فرفض أساقفة مصر الاشتراك معه. وعقدوا مجمعًا ضده وضد مجمع خلقيدونية وضد طومس لاون. فاغتاظ بروتاريوس وهجم بقوات الحكومة على الأديرة والكنائس بالإسكندرية ونهبها، واستولى على أموالها، فأصبح ذا ثروة كبيرة.



فانقض عليه اللصوص ليلًا وقتلوه وسرقوا أمواله. فأرسل الخلقيدونيون إلى الملك قائلين: " إن أتباع ديوسقوروس هم الذين قتلوا البطريرك الذي عيَّنه الملك ". فغضب وأرسل عددًا كبيرًا من الجنود قتلوا نحو ثلاثين ألف مسيحي بمدينة الإسكندرية، ونالوا أكاليل الشهادة.

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البابا تواضروس يشجع على القراءة ويحذر من أضرار الموبايل

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، محاضرة في سيمنار مجمع كهنة الإسكندرية وأسرهم، المنعقد في بيت القديس الأنبا بولا بمنطقة الزعفرانة. وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الثلاثاء القداس الإلهي مع المشاركين في السيمنار.

محاضرة البابا تواضروس

وتناول قداسة البابا تواضروس الثاني في محاضرته والتي خصصها للكهنة وزوجاتهم، موضوع بعنوان "أمامك يا رب" وقرأ الجزء التالي من سفر المزامير: "فَالآنَ يَا أَيُّهَا الْمُلُوكُ تَعَقَّلُوا. تَأَدَّبُوا يَا قُضَاةَ الأَرْضِ. اعْبُدُوا الرَّبَّ بِخَوْفٍ، وَاهْتِفُوا بِرَعْدَةٍ. قَبِّلُوا الابْنَ لِئَلاَّ يَغْضَبَ فَتَبِيدُوا مِنَ الطَّرِيقِ. لأَنَّهُ عَنْ قَلِيل يَتَّقِدُ غَضَبُهُ. طُوبَى لِجَمِيعِ الْمُتَّكِلِينَ عَلَيْهِ." (مز ٢: ١٠ - ١٢) وكذلك من سفر نشيد الأنشاد: "يَا حَمَامَتِي فِي مَحَاجِئِ الصَّخْرِ، فِي سِتْرِ الْمَعَاقِلِ، أَرِينِي وَجْهَكِ، أَسْمِعِينِي صَوْتَكِ، لأَنَّ صَوْتَكِ لَطِيفٌ وَوَجْهَكِ جَمِيلٌ." (نش ٢: ١٤).

وأكد قداسته البابا تواضروس الثاني خلال الكلمة على كلمات القديس يوحنا ذهبي الفم:-

١- ما أجمل أيقونة المسيح المرسومة في دمعة إنسان تائب.

٢- الوجه الذي تقدس بعلامة الصليب لا يمكن أن ينحني للشيطان.

٣- ليس من المهم أن تكون شمسًا أو حتى قمرًا أو نجمًا المهم أن تكون في السماء.

وأشار قداسته البابا تواضروس إلى أنه من العبارات الجميلة في القداس الإلهي عبارة: "أمامك يا رب" وتساءل: ترى ما هي مشاعر كل واحد منا وهو واقف أمام الله؟!"

ثم تحدث عن أربعة أنواع من المشاعر:. وهي:

١- أمامك يا رب خاضعين.

٢- أمامك يارب فرحين.

٣- أمامك يارب خجلانين من ضعفاتنا.

٤- أمامك يارب مكشوفين.

وفي نهاية الكلمة أجاب قداسة البابا تواضروس على أسئلة الحضور.

كما حرص قداسة البابا تواضروس أن يلقي كلمة لأبناء الآباء الكهنة، والتي تحدث خلالها عن "فوائد قراءة الكتب وأضرار الموبايل"



حضر اللقاء إلى جانب الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وهم أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هيرمينا (قطاع شرق)، صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الاحمر، والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.