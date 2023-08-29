بيراميدز يحتفل بانضمام 6 من لاعبيه لمنتخب مصر

بيراميدز، أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر سبتمبر المقبل الذي يتخلله مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتونس وديًا يوم 12 من الشهر ذاته.

ويعد نادي بيراميدز له النصيب الأكبر من انضمام لاعبيه لقائمة الفراعنة حيث اختار فيتوريا 6 لاعبين من الفريق السماوي وهم: علي جبر ومحمد حمدي ومصطفى فتحي ومحمد رضا بوبو ومهند لاشين ومحمود مرعي.

واحتفل نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "6 لاعبين من بيراميدز في قائمة منتخب مصر للمعسكر المقرر إنطلاقه في الفترة من 4 حتى 12 سبتمبر المقبل.. بالتوفيق يا رجالة".

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سداسي بيراميدز بالمنتخب

قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

وشهدت قائمة منتخب مصر انضمام 4 لاعبين من نادي الزمالك: محمد صبحي، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو و4 لاعبين من الأهلي وهم: “الشناوي، عبد المنعم، محمد هانى، مروان عطية”.

تصريحات فيتوريا

صرح البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تم تقليص عدد اللاعبين من الأهلي ففي المعسكر الماضي تم ضم 9 لاعبين على عكس معسكر سبتمبر الذي انضم فيه 4 لاعبين فقط.

أضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر اتحاد الكرة المصري، للحديث عن تحضيرات منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وتونس أن هناك عقبة أمامنا بسبب تأخر انطلاق الدوري على عكس معظم دوريات العالم.

تجاهل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني طلب النادي الأهلي بإعفاء لاعبيه من معسكر الفراعنة القادم استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس وذلك نظرا الارتباط الأهلي بخوض السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وضم فيتوريا رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية لمعسكر المنتخب القادم رغم طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من المعسكر.

أزمة بسب لاعبي الأهلي الدوليين

وشهدت الساعات الماضية إحتدام أزمة لاعبي الأهلي الدوليين بعد رفض البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، طلب مسؤولي القلعة الحمراء إعفاء لاعبي الفريق الأحمر من الانضمام لمعسكر المنتخب، في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل الذي يتخلله خوض الفراعنة مباراتين أحدهما رسمية أمام إثيوبيا والثانية ودية أمام منتخب تونس.

خطاب النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة المصري قبل يومين، يطلب فيه إعفاء لاعبيه الدوليين من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، بسبب إرتباط الأهلي بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر، بمدينة الطائف السعودية، وحاجته لكل لاعبيه الدوليين للمشاركة في المباراة لحسم اللقب الأفريقي.

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن احتدام الأزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي، بشأن طلب الأخير إعفاء لاعبي الأهلي الدوليين من معسكر منتخب مصر المقبل، بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية، في حين يخوض منتخب مصر مباراتين، الأولى أمام إثيوبيا يوم 8 سبتمبر وهي مباراة تحصيل حاصل، أما المباراة الثانية فهي ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

رد صادم من فيتوريا على الأهلي

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه الدرجة الثالثة، أن فيتوريا طلب أربعة لاعبين من الأهلي لمعسكر المنتخب هم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، على أن يغادر الثلاثي الشناوي ومروان عطية ومحمد هاني معسكر منتخب مصر بعد مباراة إثيوبيا، ويبقى محمد عبد المنعم، وهو القرار الذي قوبل بالرفض المطلق من قبل مسؤولي النادي الأهلي، لتندلع شرارة أزمة جديدة بين الأهلي ومسؤولي اتحاد الكرة.

الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه الدوليين

طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب المقبل بعد ضمان التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا المقبلة، ويخوض المنتخب الوطني مباراة في التصفيات أمام إثيوبيا في الثامن من الشهر المقبل ويتبعها مباراة ودية.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة يطلب فيه المساندة والدعم نظرًا لحاجة النادي الأهلي لكل عناصر الفريق قبل نهائي السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة منتصف الشهر المقبل.

وأكد الأهلي في خطابه الرسمي أنه دائمًا ما يكون بجانب المنتخب في جميع الأوقات آخرها عندما تواجد لاعبو الأهلي رفقة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا الماضية أثناء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.