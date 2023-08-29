الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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حوادث

التحقيق مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم تقديم خدمات سياحية مخفضة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

التحقيقات في اتهام شخص بالنصب على المواطنين بزعم تقديم خدمات سياحية 

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، يقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على ‏المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة ‏خدمات سياحية (بدون ترخيص) ‏كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وإنشاء موقع إلكتروني ‏باسم الشركة على شبكة الإنترنت والترويج خلاله لتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة، وقيامه بتكليف العاملين بشركته بالتواصل مع المواطنين ‏لعرض الخدمات المزعومة لشركته وطلب ‏بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام ‏الخدمة المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله تلك البيانات فى ‏سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم ‏والاستيلاء عليها عقب ذلك.‏

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كانت مديرية أمن الجيزة قد نجحت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في ضبط المتهم وعثر علي بحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – جهاز حاسب آلى لاب توب - تابلت - عدد من عقود شراء وحدات سكنية بإسمه "وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين وجود العديد من الأدلة التى تؤكد نشاطه الإجرامي").

 

 كما أمكن التوصل إلى قيام المذكور بالإستيلاء على مبلغ مالى عملات أجنبية من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") وبمواجهته أقر ‏بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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نيابة الجيزة المباحث الجنائية قسم شرطة أول 6 أكتوبر قسم شرطة الدقى مديرية أمن الجيزة

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