قررت النيابة العامة حبس المتهمين بانتحال صفة مباحث التموين والاستيلاء على بضاعة سيارة مواد غذائية فى أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا.

تشكيل عصابي ينتحل صفة مباحث التموين لسرقة حمولات سيارات المواد الغذائية

كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تمكن من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة ( 210 كراتين زيت طعام - 2 هاتف محمول) من (مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة)، وكذا واقعة سرقة (8 طن أرز) من (مالك مضرب أرز وسائق طرفه)، وبحوزتهم (3 طبنجات صوت – سيارة ميكروباص).

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سرقة حمولات سيارات المواد الغذائية

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين وأنهم كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب انتحال الصفة، حيث يقوم اثنان منهم باستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى والاتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم، وعقب وصولهم يقوم باقى المتهمين بالاستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.



وبمواجهتهم أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.