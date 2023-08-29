الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الدعم السريع تزعم انضمام قوات من الجيش السوداني لصفوفها

مليشيا الدعم السريع،
مليشيا الدعم السريع، فيتو

زعمت مليشيا الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، انضمام قوة جديدة من قوات الجيش لصفوفها في العاصمة الخرطوم.

 

وأشارت الدعم السريع، التي رحبت بهذه الخطوة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن القوة الجديدة "قوامها ضابطان و20 من الرتب الأخرى بسلاح المهندسين في أم درمان".

وكانت "الدعم السريع" ادعت خلال الفترة الماضية، انضمام مجموعات كبيرة من قوات الجيش والشرطة والحركات المسلحة بالخرطوم ودارفور ووسط البلاد لصفوفها.
وتتواصل الحرب الدائرة بين شقي المكون العسكري في البلاد، منذ 15 أبريل الماضي؛ ما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح ولجوء الملايين من السودانيين إلى داخل البلاد وخارجها.

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زيارة البرهان لـ " مصر " 


من ناحية أخرى، أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين  مصر والسودان، مشيدًا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين مصر، ومعربًا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكدًا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
 

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