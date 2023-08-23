الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

السودان، صد هجوم الدعم السريع على معسكر المدرعات وضبط 2 مليون حبة كبتاجون

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

شحنة كبتاجون، خلال أقل من 24 ساعة تمكنت الأجهزة الأمنية في السودان من ضبط أكبر شحنة كبتاجون في تاريخ البلاد حيث بلغت 2 مليون حبة من مادة الكبتاجون المخدرة.


كانت الأجهزة الأمنية السودانية، تلقت معلومات بمحاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة داخل شحنة تصل إلى 2 مليون و500 ألف حبة كبتاجون جديدة كانت داخل شاحنة مخبأة في إحدى المزارع بغرض إغراق محليات ولاية نهر النيل بهذه الآفة الخطيرة.

 

القبض على المتهم 

تمت مداهمة المزرعة بعد تأكيد المعلومات التي تم جمعها ومن ثم التحرك على إثرها حماية للبلاد من هذه الكميات الهائلة من المخدرات، وتم القبض على المتهم الأجنبي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته ووضع المخدرات كمعروضات تمهيدًا لتقديم عناصر هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة للمحاكمة وبجانب المخدرات وجد بحوزة المتهم 850 باكيتة سجائر مهربة.

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معارك عنيفة بين الطرفين في معسكر المدرعات

من جانب آخر لا تزال المعارك العنيفة مستمرة بين الطرفين في "معسكر المدرعات"، بمنطقة الشجرة جنوب العاصمة، وأعلن الجيش السوداني، مساء أمس الثلاثاء أن سلاح المدرعات صد هجومًا جديدًا لعناصر الدعم السريع في الخرطوم.

 

الرد بمقطع فيديو

وكان الجيش السوداني قد رد على قوات الدعم السريع بمقطع مصور لضباطه من داخل غرفة التحكم بسلاح المدرعات.

جاء الرد بعدما أفادت قوات الدعم السريع، التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، بأنها سيطرت على مواقع في محيط هذا الموقع المهم، لتنشر لاحقًا مقاطع مصورة زعمت أنها من داخل المعسكر.

وقال عيسى القوني، عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع إنهم "سيطروا على الجزء الأكبر من سلاح المدرعات التابع للجيش".

 

الوضع تحت السيطرة

في المقابل، أكد مصدر عسكري، أن قوات الدعم السريع دخلت بالفعل المعسكر من الشرق لكن تم طردها. وشدد على أن الوضع بات تحت السيطرة.

 

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كبتاجون مادة الكبتاجون المزارع الأقراص المخدرة

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