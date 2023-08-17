الخارجية السودانية تطالب المجتمع الدولي باعتبار الدعم السريع منظمة إرهابية

دعت وزارة الخارجية السودانية مساء اليوم الخميس، المجتمع الدولي لاعتبار ميليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية ومحاسبتها دوليا.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية، عن ترحيبها ببيان أممي يتهم ميليشيا الدعم السريع بارتكاب انتهاكات ضد النساء في الحرب.

حصيلة صادمة للحرب السودانية خلال الأشهر الماضية

وفي آخر إحصائياتها، كشفت الأمم المتحدة عن حصيلة خسائر الحرب في السودان، وقالت إنها تسببت في مقتل أكثر من ألف شخص، فيما أدت لإصابة ما يزيد على 12 ألف آخرين.

فيما أشارت تقارير إخبارية إلى أن الحرب في السودان أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 شخص.

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ارتكاب جرائم حرب محتملة في السودان

وأدى الصراع كذلك إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم، وإلى زيادة حادة في أعمال العنف المدفوعة عرقيًا وتركز القتال على العاصمة السودانية وعلى منطقة غرب دارفور.

ويعتبر إقليم دارفور من أكثر المناطق التي تتعرض لهجمات خلال الحرب السودانية مما أعاد فتح المأساة التي تعرض لها الإقليم قبل 20 عاما وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.

وفتحت الجنائية الدولية تحقيقا هو الثاني من نوعه حول ارتكاب جرائم حرب محتملة في السودان، خاصة مليشيا الدعم السريع.

وذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان إنه تم فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا إلى أن النزاع الراهن يثير قلقا كبيرا.

وفي السياق ذاته أكد مكتب المدعي العام بالجنائية الدولية، في بيان صادر عنه أنه تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي أنه فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة.

وأكد مكتب المدعي العام في بيانه،: "الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه الذي أدى إلى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن".

وأوضح البيان الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية أن الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير.