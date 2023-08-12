السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تستعين بمرتزقة من غرب أفريقيا

اشتباكات السودان،
اشتباكات السودان، فيتو

أعلن الفريق ياسر عطا مساعد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت،  أن هناك مرتزقة تأتي من دول غرب أفريقيا للانضمام  لقوات الدعم السريع.


قوات الدعم تستعين بمرتزقة من غرب إفريقيا 

وأكد الفريق ياسر عطا أن  قوات الدعم السريع أدخلت الأسبوع الماضي 6 آلاف مقاتل تصدى لهم الجيش، مضيفا:"  أن الجيش يمتلك المعلومات الكاملة بشأن الدول التي تغزي الدعم، وأن الجيش دمر 80% من المليشيا المتمردة".
وأوضح  الفريق ياسر عطا أن محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع كان يريد أن يصبح حاكمًا على السودان، واجتهد في تحقيق ذلك، بينما كنا في المؤسسة العسكرية نتكلم معه عن تحديث الدولة السودانية وفقًا لما نادى به الشعب السوداني في ثورة ديسمبر المجيدة، لكن ارتباطاته مع دول الشر العالمية وجهات مشبوهة غذت فيه فكرة أنه يمكن أن يحكم السودان.

Advertisements

وشدد مساعد القائد العام للجيش السوداني على  أن الوصول إلى السلطة في البلاد ينبغي أن يكون عبر انتخابات حرة ونزيهة، يختار فيها الشعب من يحكمه، منوها إلى أن الجيش يسيطر على العمليات في الأرض تماما.
وتسببت الحرب التي اندلعت في السودان منذ أكثر من 4 في نزوح أكثر من 4 ملايين شخص داخل وخارج السودان، منذ أبريل الماضي، وذلك  بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وفي السياق ذاته أعلنت  المفوضية تدهور الأوضاع الصحية في السودان وبعض الدول المجاورة التي استقبلت لاجئين، مشيرة إلى أن نقص التمويل يعيق تقديم المساعدات الصحية الأساسية لهؤلاء اللاجئين، ما أدى إلى تفشي الأمراض والوفيات بينهم.

وجراء تصاعد الاشتباكات أصبح الوضع في السودان لا يمكن تحمله، لا سيما وأن الاحتياجات تفوق بكثير ما هو ممكن بشريا لتوفير الموارد المتاحة.


في ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد، يؤدي نقص الأدوية الأساسية والموظفين والإمدادات إلى تهديد خطير للخدمات الصحية، مع عدم إمكانية توزيع المواد الغذائية في جميع مخيمات اللاجئين الـ10، حيث وصل أكثر من 144 ألف شخص من الخرطوم منذ بداية الصراع، والذين أضيفوا إلى عشرات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان والمجتمعات المحلية، الذين يستخدمون أيضا الخدمات الصحية نفسها. أما بالنسبة لخدمات الصحة النفسية، فهي غير موجودة من الأساس.

txt

قرار عاجل من البرهان يتعلق بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الدعم السريع بالسودان

txt

انفجارات ضخمة في الخرطوم، واشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدعم السريع الجيش السوداني السودان اشتباكات الجيش وقوات الدعم السريع البرهان

مواد متعلقة

قرار عاجل من البرهان يتعلق بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الدعم السريع بالسودان

انفجارات ضخمة في الخرطوم، واشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع

تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم

الأكثر قراءة

مجلس الزمالك يقرر إسناد ملف كرة القدم لـ جمال عبد الحميد

أخبار مصر: قرار بشأن فواتير الكهرباء، مهمة لـ شيكابالا بأمر مرتضى، انهيار مسجد بنيجيريا، بشرى عن أسعار الأجهزة الكهربائية

استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 12-8-2023

بعد قليل.. الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف رجل أعمال

إيرادات فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان أمس الجمعة

الزمالك يستقر على رحيل هذا اللاعب

ننشر نص اعترافات أب قتل طفلته الرضيعة بسبب البكاء فى القاهرة

مصر ضمن أعلى 10 دول في ارتفاع أسعار الغذاء.. والتضخم المتهم الأول في الأزمة

Advertisements

منوعات

المزيد

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 12-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 12-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم السبت 12-8-2023

المزيد

انفوجراف

الصحافة أنقذتها من أبوها.. ومصطفى أمين اتهمها بقتل كامل الشناوي.. حكايات مثيرة من حياة "الخجولة" نجاة الصغيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة ومنع الزكاة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية