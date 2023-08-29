بالخطوات رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويلات

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 ، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023، وذلك بعد غلق موقع تنسيق الجامعات باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023.

وأغلق موقع تنسيق الجامعات، أمس الاثنين، استقبال طلبات طلاب المرحلة الأولى والثانية للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%).

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وتتيح فيتو رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويلات بين الجامعات والمعاهد من خلال الرابط الرسمي

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023، خلال 48 ساعة.

الهدف من تقليل الاغتراب

الهدف من تقليل الاغتراب هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتقليل التكلفة المادية في الانتقال والسفر والسكن، والأمر يتم وفق ضوابط محددة، والكمبيوتر يختار المجموع الأعلى في حدود ما يمكن للكلية استيعابه.

مدة تقليل الاغتراب

وليست هناك فرصة ثانية، بعد غلق باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والكمبيوتر يأخذ بآخر تعديل قام به الطالب.

-التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

-التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

-التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

-لا توجد تحويلات ورقية.

-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

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