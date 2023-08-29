الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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بالخطوات رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويلات

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

نتيجة تقليل الاغتراب 2023، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023، وذلك بعد غلق موقع تنسيق الجامعات باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023.

وأغلق موقع تنسيق الجامعات، أمس الاثنين، استقبال طلبات طلاب المرحلة الأولى والثانية للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%).

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وتتيح فيتو رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويلات بين الجامعات والمعاهد من خلال الرابط الرسمي 

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023، خلال 48 ساعة.

الهدف من تقليل الاغتراب

الهدف من تقليل الاغتراب هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتقليل التكلفة المادية في الانتقال والسفر والسكن، والأمر يتم وفق ضوابط محددة، والكمبيوتر يختار المجموع الأعلى في حدود ما يمكن للكلية استيعابه.

مدة تقليل الاغتراب

وليست هناك فرصة ثانية، بعد غلق باب  تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والكمبيوتر يأخذ بآخر تعديل قام به الطالب.

 

-التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

 

-التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

 

-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

 

-التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

 

-لا توجد تحويلات ورقية.

 

-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

 

-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

 

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

 

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023، رابط مباشر للحصول على النتيجة

6 حالات يتم فيها رفض تقليل الاغتراب للطالب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

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